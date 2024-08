Doi medici de la Spitalul Sf. Pantelimon au fost reținuți pentru omor calificat și tentativă de omor în dosarul deceselor suspecte. Ce spun procurorii

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

Doi medici de la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Capitală au fost reținuți, miercuri, de procurori pentru omor calificat și tentativă de omor în dosarul deceselor suspecte. Doctorițele M.M.A. și P.M., medici specialiști Anestezie și Terapie Intensivă, urmează să fie duse în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acuzațiile aduse celor două doctorițe

M.M.A. e cercetată pentru tentativă de omor calificat (cu premeditare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei) și omor calificat (cu premeditare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei și de către o persoană care a săvârșit anterior o tentativă de omor).

Iar P.M. e cercetată pentru omor calificat (cu premeditare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei).

Procurorii Parchetului Tribunalului București le acuză că „au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină” pentru pacienți care necesitau terapie intensivă, dar și că „apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață”.

„Având ca scop provocarea decesului unor pacienți care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care inculpatele apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață, acestea au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină (substanță esențială în terapie intensivă, cu rol în menținerea tensiunii arteriale), cu consecința scăderii tensiunii arteriale, urmată de stop cardio-respirator.

În sensul celor arătate mai sus, la data de 26.03.2024, ora 16:45, cu premeditare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (pacient în vârstă de 54 de ani, în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), inculpata M.M.A. a încercat să suprime viaţa pacientului prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei unei asistente medicale care a suplinit deficitul de noradrenalină prin perfuzie.

La data de 04.04.2024, ora 13:17, inculpatele M.M.A. și P.M., profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (același pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15:00.

Tot la data de 07.08.2024, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta C.M., asistentă în cadrul Secției Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” București, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată.

În sarcina acesteia s-a reținut că în datele de 26.04.2024, 06.06.2024 și 19.06.2024, fiind ascultată în calitate de martor cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor ce face obiectul prezentei cauze, a dat declarații mincinoase și nu a spus tot ce știe cu privire la aspecte esențiale ale cauzei”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Ancheta a fost deschisă după ce directorul de îngrijiri al spitalului a acuzat că, în perioada 4-7 aprilie, la Secția de Anestezie-Terapie Intensivă au murit 17 pacienți după ce le-a fost redusă doza de Noradrenalină, medicament care-i ține în viață pe bolnavii intubați.

Managerul Spitalului Sf. Pantelimon și-ar fi dat demisia

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a solicitat demisia managerului şi a directorului medical al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din București, reclamând funcţionarea „defectuoasă şi neîncrederea” publică generată de evenimentele din ultimele luni şi de anchetele aflate în derulare.

Potrivit unor surse, managerul spitalului, Bogdan Socea, și-ar fi dat demisia după solicitarea ministrului.

„Având în vedere escaladarea situației de la Spitalul Sf. Pantelimon, îmi voi depune demisia de onoare. Deja am discutat asta de dimineață cu domnul ministru, prof.dr Alexandru Rafila. Nu sunt omul care să se agațe de funcție. Vă asigur că unitatea noastră a fost, este și va rămâne una de elită în sistemul medical din România. Sunt convins că anchetele vor scoate la iveală adevărul”, a spus dr. Bogdan Socea.

Pe 11 aprilie, Rafila declara: „Conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 – 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese – 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (…) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect”.