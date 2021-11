Dolj: Facturile la căldura din luna octombrie ajung şi la 500 de lei

Maria Cernătescu (gds.ro)

Craiovenii au de plătit pentru cele trei săptămâni de căldură din luna octombrie facturi de la 40 la aproximativ 500 de lei. Sunt primele facturi din acest sezon rece cu noul tarif de 390 de lei/Gcal(TVA inclus).

Facturile la căldură pentru luna octombrie 2021 diferă de la un apartament la altul, în funcţie de SET (suprafaţa echivalentă termic), dar şi de la un bloc la altul.

De exemplu, proprietarul unei locuinţe cu o suprafaţă de 32 mp dintr-un bloc din centrul Craiovei are de plătit la căldură o factură în valoare de 66,14 de lei şi o factură totală la întreţinere de 312 lei.

Un apartament similar are la căldură o factură în valoare de 82,52 de lei şi o factură totală la întreţinere de 206 lei. Un apartament cu o suprafaţă de 33 de mp are de plătit pentru căldura din octombrie 60 de lei şi o factură totală la întreţinere de 235 de lei.

Alt apartament similar plăteşte pentru căldură 73 de lei şi o factură totală la întreţinere de 218 lei. Un apartament cu o suprafaţă mai mare, de 36 mp plăteşte o factură de 48 de lei şi o factură totală de 257 de lei, în timp ce un apartament cu aceeaşi suprafaţă are de plătit pentru căldură 108 lei, iar la întreţinere 274 de lei.

Facturi de peste 100 de lei pentru trei săptămâni de căldură

Trebuie menţionat că în cele trei săptămâni de căldură, furnizorul SC Termo Urban Craiova SRL a dat căldură mai mult pe timp de noapte şi nu la foc continuu. Totodată, trebuie menţionat că şi temperatura agentului termic a fost una scăzută, dat fiind faptul că temperaturile exterioare au fost ridicate pe timpul zilei.

Într-un bloc cu patru etaje din cartierul Craioviţa Nouă facturile la căldură trec de 100 de lei/apartament. Valoarea facturilor la căldură diferă în funcţie de suprafaţa apartamentului şi a SET-ului. Un apartament de 32 mp plăteşte la căldură pentru luna octombrie 148 de lei sau 157 de lei. Factura totală la întreţinere fiind de 288 de lei, respectiv 255 de lei. În acelaşi bloc, un apartament cu o suprafaţă de 36 de mp are de plătit la căldură o factură de 150 de lei sau 169 de lei. În schimb pentru un apartament cu o suprafaţă de 51 de mp factura la căldură este de 157 de lei şi o factură totală la întreţinere de 541 de lei. Un apartament similar ca suprafaţă plăteşte la căldură pentru luna octombrie 175 de lei şi o factură totală la întreţinere de 620 de lei.

În alt cartier al Craiovei, într-un bloc turn, facturile la căldură nu-şi mai păstrează valoarea la fel de scăzută ca în cele din exemplele anterioare. Trebuie menţionat că aici o parte dintre locatari şi-au montat centrale de apartament. Lista de plată la întreţinere arată în următorul fel.

Un apartament de 47 mp are de plătit la căldură o factură în valoare de 449 de lei plus 14 lei contravaloarea agentului termic pentru încălzirea apei menajere. În total proprietarul acestui apartament are de plătiti la întreţinere pentru luna octombrie 598 de lei.

Un apartament similar ca suprafaţă are de plătit la căldură o factură de 347 de lei. La care se adaugă 95 de lei costul energiei termice consumată pentru apa caldă menajeră. Proprietarul figurează la întreţinere cu o factură de 704 lei. Un alt vecin din acelaşi bloc plăteşte pentru căldura din octombrie 252 de lei plus 57 de lei contravaloarea agentului termic folosit pentru încălzirea apei menajere. Pentru acest apartament factura la întreţinere ajunge în luna octombrie la 514 lei.

Termo Urban a început probele la cald în noaptea de 7 spre 8 octombrie, iar odată cu scăderea temperaturilor furnizarea căldurii către populație s-a făcut în flux continuu. Începând din noaptea de 11 spre 12 octombrie 2021, caloriferele craiovenilor s-au dezmorţit. Trebuie menționat că este prima iarnă pentru societatea care s-a constituit după intrarea în faliment a Termoficării. Totodată, intrarea pe piață a noului operator Termo Urban a coincis și cu scumpirea gigacaloriei. Craiovenii scot din buzunar, începând cu 1 septembrie aproape 45 de lei în plus pentru fiecare gigacalorie consumată.