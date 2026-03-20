Donald Trump va avea o monedă de aur cu efigia lui, cu ocazia sărbătoririi a 250 de ani de la înfiinţarea SUA

O comisie de omologare estetică a clădirilor şi obiectelor publice a dat undă verde iconografiei unei monede comemorative de aur cu efigia lui Donald Trump, care va fi bătută cu ocazia marcării a 250 de ani de la înfiinţarea Statelor Unite, relatează AFP.

Trezoreria americană a confirmat AFP votul favorabil al Comisiei Artelor Frumoase (Commission of Fine Arts), ai cărei toţi membri au fost numiţi de către Donald Trump.

După ce s-au studiat mai multe feluri de design, Comisia a aprobat un motiv care-l reprezintă – pe avers – pe preşedintela american în picioare, sprijinindu-se pe un birou în pumnii strânşi, cu o expresie hotărâtă.

Pe revers, pe această piesă de colecţie apare un vultur, simbolul Statelor Unite, potrivit unui document publicat de către Comisie.

Preţul de vânzare al monedei nu a fost comunicat încă, însă obiecte echivalente sunt vândute cu peste 1.000 de dolari de către Monetăria Statelor Unite (US Mint).

„În timp ce ne apropiem de cea de-a 250-a noastră aniversare, suntem încântaţi să pregătim monede care simbolizează spiritul ţării noastre şi democraţiei noastre”, a declarat, într-o declaraţie transmisă AFP, trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.

„Nu există un portret mai emblematic pentru aceste monede decât preşedintele nostru Donald Trump”, a apreciat el.

Brandon Beach anunţă că alte două monede – o monedă de un dolar şi o monedă de o uncie (aproximativ 31 de grame) de aur – se află, de asemenea, în studiu.

La sfârşitul lui februarie, Citizens Coinage Advisory Comittee (CCAC) – alt comitet însărcinat să dea un aviz consultativ cu privire la proiecte ale unor noi monede – a refuzat să pună pe ordinea de zi examinarea monedei cu efigia lui Donald Trump.

De la semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite în 1776, „nicio altă ţară din lume nu a mai bătut monede cu imaginea unui lider ales în mod democratic în timpul mandatului acestuia”, declara atunci unul dintre membrii CCAC, Donald Scarinci.

„Numai naţiunile conduse de către regi sau dictatori îşi pun imaginea liderului pe monede”, respingea el.

Departamentul Trezoreriei, contactat de AFP, nu a răspuns imediat.