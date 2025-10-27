Drone ucrainene au atacat Moscova peste noapte, potrivit primarului Serghei Sobianin

Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova în noaptea de 26-27 octombrie, a declarat primarul orașului, Serghei Sobianin. Începând cu seara zilei de 26 octombrie, Sobianin a raportat atacuri asupra capitalei ruse și a oferit actualizări pe tot parcursul nopții.

Potrivit acestuia, forțele ruse au doborât 34 de drone care se îndreptau spre Moscova. Ministerul rus al Apărării a declarat ulterior că un total de 193 de drone au fost interceptate în timpul nopții, inclusiv 40 deasupra regiunii Moscova, dintre care 34 vizau direct capitala. Informațiile nu au putut fi verificate independent de Kyiv Independent.

Impact și răspuns

Aeroporturile Domodedovo și Zhukovsky și-au suspendat temporar operațiunile din cauza amenințării dronelor.

Au fost raportate explozii în mai multe zone ale orașului și regiunii Moscova, inclusiv în districtul Kommunarka, fără victime.

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Serpuhov, regiunea Moscova, flăcările fiind ulterior stinse. Cauza incendiului nu a fost dezvăluită.

Autoritățile ucrainene nu au comentat atacurile raportate. Kyiv folosește frecvent drone cu rază lungă de acțiune pentru a viza ținte militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării, fabrici de armament și depozite de muniții. Moscova fusese vizată anterior de 34 de drone ucrainene în timpul unui atac nocturn pe 22 septembrie.

Contextul conflictului

Rusia continuă să lanseze atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, potrivit Kyiv Independent. În ultimele două nopți, atacurile împotriva Kievului au ucis cinci persoane și au rănit zeci de altele. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 26 octombrie că Rusia a lansat aproape 1.200 de drone de atac și 50 de rachete în doar o săptămână, inclusiv rachete balistice.