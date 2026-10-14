Ecosistemul tehnologic al Republicii Moldova atinge un nou prag, MITP depășind 3.000 de companii rezidente active

Companiile rezidente au generat vânzări de 10,7 miliarde MDL în prima jumătate a anului 2026, în creștere cu 19,1% față de anul precedent, pe măsură ce antreprenorii locali, investitorii internaționali și echipele mici de tehnologie conduc economia digitală în expansiune a Moldovei.



Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-Park național din Europa, a depășit 3.000 de companii rezidente active, marcând un nou reper în expansiunea rapidă a sectorului tehnologic al Republicii Moldova. Această bornă este depășită în contextul în care companiile MITP continuă să înregistreze o creștere de două cifre, să se extindă la nivel internațional și să-și sporească rolul în economia țării.



MITP și-a început activitatea în 2018 cu 338 de companii rezidente. Opt ani mai târziu, reunește peste 3.000 de afaceri active și peste 27.000 de angajați, în timp ce fondatorii și investitorii reprezentați în ecosistem provin din peste 50 de țări. Aproximativ 90% dintre produsele și serviciile dezvoltate de rezidenții MITP sunt destinate exportului, conectând companiile tehnologice din Moldova cu clienți și piețe din întreaga lume.



„Atingerea a 3.000 de rezidenți activi este mult mai mult decât un reper numeric. Reflectă o schimbare structurală în economia Moldovei și rolul pe care tehnologia îl joacă acum în dezvoltarea acesteia. MITP a devenit unul dintre principalii motori ai dezvoltării economice ale țării, combinând antreprenoriatul local, exporturile, investițiile străine și locuri de muncă foarte calificate. În același timp, vedem tot mai des companii moldovenești evoluând de la modele de afaceri bazate pe externalizare către dezvoltarea propriilor produse, proprietăți intelectuale și soluții scalabile pentru piețele internaționale.”, a spus Marina Bzovîi, Administrator al Parcului de Tehnologie pentru Inovare din Moldova.



„Rolul nostru este să facem această tranziție mai ușoară. MITP oferă un cadru previzibil în care startup-urile își pot lansa, testa și dezvolta afacerile, în timp ce un ecosistem în expansiune de instrumente ajută companiile să atragă investiții, să acceseze piețele internaționale și să aducă talente globale în Moldova. De la viza IT și mediul de afaceri simplificat, până la finanțarea startup-urilor și sprijinul inovației, dorim ca Moldova să fie un loc unde companiile tehnologice pot construi afaceri și echipe globale.”



Cele mai recente cifre ale MITP arată că această creștere se răspândește pe o bază de afaceri largă și din ce în ce mai diversificată. În prima jumătate a anului 2026, rezidenții au generat vânzări combinate de 10,7 miliarde MDL (0,5 miliarde EUR), cu 19,1% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. La sfârșitul lunii iunie, companiile cu statut de rezident activ angajau peste 27.150 de persoane (3,3% din forța de muncă a țării).



Antreprenoriatul local se află în centrul ecosistemului. Optzeci și șase la sută dintre rezidenții MITP sunt companii deținute local, în timp ce afacerile deținute de străini reprezintă 14% din rezidenți și aproximativ 26% din vânzările totale. Cifrele ilustrează un model în care companiile fondate în Moldova asigură scara ecosistemului, în timp ce investitorii internaționali contribuie cu capital, expertiză și conexiuni pe piețele globale de tehnologie.



Datele contestă, de asemenea, percepția că creșterea sectorului tehnologic este concentrată în rândul unui număr restrâns de angajatori mari. Companiile cu mai puțin de 50 de angajați au generat 55% din toate vânzările rezidenților MITP în prima jumătate a anului 2026, în timp ce companiile cu mai puțin de 250 de angajați au generat aproximativ 82%. Aproximativ două treimi din vânzările MITP au fost generate în afara celor 35 cele mai mari companii din parc.



Această structură reflectă o economie tot mai mult propulsată de cunoaștere, proprietate intelectuală și capacitatea unor echipe relativ mici de a deservi piețele internaționale. De asemenea, creează condiții pentru ca companiile tehnologice moldovenești să progreseze dincolo de modelele bazate pe servicii și să construiască produse cu potențial de extindere la nivel internațional. Greutatea economică tot mai mare a ecosistemului este deja vizibilă la nivel național: activitatea rezidenților MITP a reprezentat 5,3% din PIB-ul Republicii Moldova în 2025.



MITP extinde simultan infrastructura din jurul acestor companii. Programul său IT Visa oferă afacerilor rezidente un cadru simplificat pentru a aduce în Moldova directori străini, investitori și specialiști în tehnologie foarte calificați, reducând barierele de imigrație și angajare pentru companiile care construiesc echipe internaționale.



Pentru inovația în stadii incipiente, nou-lansatul Moldova Innovation Fund, operat de MITP, adaugă un mecanism de finanțare pentru proiectele tehnologice care trec de la idei la validare și prototipare până la produse pregătite pentru piață. Fondul are un buget inițial de peste 1 milion EUR, cu patru runde de finanțare planificate pe parcursul a 24 de luni pentru proiecte pre-seed și în stadii incipiente.



Modelul de bază de operare al Parcului rămâne o taxă simplă de 7% pe veniturile din vânzări, împreună cu administrare digitală și rezidență virtuală. Stabilitatea regimului fiscal este garantată de stat până la sfârșitul anului 2035, oferind companiilor din tehnologie un cadru pe termen lung și previzibil pentru investiții și creștere.



Este prognozat că companiile rezidente în MITP să genereze aproximativ 20 miliarde MDL (1 miliard EUR) venituri combinate în 2026, consolidând și mai mult contribuția sectorului tehnologic la exporturile, ocuparea forței de muncă, atragerea investițiilor și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere cu valoare adăugată înaltă.