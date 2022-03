Efectele războiului din Ucraina în Craiova

Anca Dumitraşcu (gds.ro)

Războiul din Ucraina i-a pus pe jar pe doljeni, care au început să ia măsuri de teama izbucnirii unui conflict militar şi în România. S-au schimbat mulţi lei în euro, s-au golit stocurile farmaciilor de pastile cu iod şi s-au făcut foarte multe programări pentru obţinerea paşapoartelor.

Primele efecte ale războiului din Ucraina au început să apară în Dolj. Foarte mulţi oameni se gândesc că este posibil să părăsească ţara, în eventualitatea unui conflict militar, şi au început să se pregătească în acest sens.

Euro, la mare căutare

Doljenii au fost foarte interesaţi, în ultima săptămână, să îşi schimbe economiile din lei în euro. Majoritatea au recurs la acest lucru de teama începerii războiului şi în România. Aceştia s-au gândit că va trebui să fugă în alte state şi vor avea nevoie de bani. „Am auzit şi noi pe la mai mulţi oameni că este bine să avem, totuşi, valută în casă. Sunt mulţi care ne-au spus să scoatem banii din bancă, pentru orice eventualitate. La ce este în momentul acesta în lume nu mai ştim ce să credem şi la ce să ne aşteptăm. Avem copii şi ne este frică să nu se întâmple ceva rău. Aşa că ne luăm câteva măsuri. Nu ştiu cât de mult ne-ar ajuta banii dacă ar începe un război, dar suntem datori să facem ce considerăm că este mai bine pentru copii“, a spus o femeie care se afla la schimbul valutar.

Chiar dacă în ultimele zile au existat câteva probleme legate de faptul că nu se găseau euro, proprietarii de schimburi valutare susţin că lucrurile s-au stabilizat şi acum nu mai există dificultăţi. „Au fost, într-adevăr, câteva zile în care a fost o cerere foarte mare de valută. Oamenii au fost speriaţi, aşa cum este şi normal. Cu toţii ne gândim că se poate întâmpla ceva rău. Au văzut ce se întâmplă în Ucraina şi au vrut să pregătească terenul cumva. S-au gândit, probabil, că se va întâmpla ceva şi la noi. Nu avem probleme cu banii, avem să schimbăm pentru toată lumea. Nu au de ce să îşi facă griji că nu se găsesc euro. Acum lucrurile s-au echilibrat şi nu mai e nebunia aceea de zilele trecute“, a declarat proprietarul Oltenia Exchange.

Dolarul, salt spectaculos

Tot în contextul conflictului militar din Ucraina, dolarul a crescut spectaculos, apropiindu-se foarte mult de euro. Ieri, la cursurile valutare din centrul oraşului, un dolar se vindea cu 4,65 de lei şi se cumpăra cu 4,55 de lei. De asemenea, un euro se vindea cu 5,13 lei şi se cumpăra cu 5,08 lei. Aşadar, în următoarea perioadă ne putem aştepta ca un dolar să egaleze un euro.

Interesant a fost că, ieri, era mai convenabil să schimbi lei în euro la bancă decât la schimburile valutare. De exemplu, la BCR, un euro se vindea ieri cu 5,0710 lei şi se vindea cu 4,8260 lei. În schimb, în cazul dolarului, era mai convenabil la schimburile valutare pentru că la BCR acesta se vindea cu 4,696 lei şi se cumpăra cu 4,416 lei. La BRD, schimbarea leilor în euro era şi mai convenabilă. Aici un euro se vindea cu 5,05 lei, iar un dolar cu 4,678 lei. Raiffeisen Bank oferea un preţ şi mai bun – 5,0112 lei un euro şi 4,6217 lei un dolar. De departe cel mai bun preţ se regăsea, marţi, la CEC Bank pentru cumpărarea de euro şi dolari. Un euro se vindea cu 4,9664 lei, iar un dolar cu 4, 5876 lei.

În farmacii nu mai există pastile cu iod

În mass-media au apărut, de la începutul războiului, informaţiile că pastilele cu iod sunt indicate în cazul în care s-ar folosi bombe nucleare. Doljenilor le-a fost de ajuns să audă acest lucru şi deja au golit stocurile de pastile cu iod din farmacii. Oricum, farmaciile nu au fost pregătite cu cantităţi prea mari de astfel de medicamente fiindcă cererea nu era mare până acum. „Nu avem deloc pastile cu iod. Până de curând nu am avut în farmacie fiindcă nu exista cerere. Acum există cerere, dar nu avem de unde să aducem pe stoc. Oricum, am înţeles că este posibil ca pastilele cu iod care vor fi produse să nu fie distribuite în farmacii“, a declarat reprezentanta unei farmacii din Craiova.

GdS a mai întrebat alte cinci farmacii din oraş. În niciuna nu se găseau pastile cu iod, iar farmaciştii nu ştiau dacă şi când vor avea pe stoc. „Nu ştim dacă aducem şi când se va întâmpla acest lucru. Este bine, totuşi, ca oamenii să nu intre în panică. Am înţeles că aceste pastile se vor produce masiv în următoarea perioadă şi vor fi distribuite de Ministerul Sănătăţii către populaţie, dacă va fi nevoie“, a spus o altă farmacistă.

De precizat este că iodul nu se ia fără o indicaţie de la medic şi nu se administrează preventiv.

Goană după paşapoarte

Un alt efect resimţit în judeţul nostru în contextul războiului din ţara vecină este acela că oamenii au început să facă foarte multe programări pentru obţinerea paşapoartelor. Site-ul SPCP Dolj dădea rateuri încă de luni, 7 martie. Marţi, 8 martie, site-ul epasapoarte.ro nu funcţiona deloc. De asemenea, site-ul pasapoarte.mai.gov.ro funcţiona, însă cu dificultate. Ieri, în jurul orei 14.00, prima zi disponibilă pentru programări online era de 11 aprilie. Până atunci, toate zilele sunt epuizate complet.

La Serviciul de Paşapoarte de pe strada Amadaradia, din Craiova, nu erau mulţi oameni marţi. Însă, funcţionarii au confirmat că a crescut foarte mult numărul programărilor. „Într-adevăr, am observat o creştere mare a solicitărilor online pentru obţinerea paşaportului. Aici nu este aglomeraţie pentru că respectăm programările online. Practic, se merge doar pe programări online. Dacă vin aici fără programare, oamenii nu îşi pot face paşaportul decât în cazul în care cineva nu se prezintă. Însă, aceste cazuri sunt foarte rare. Aşa că nu are rost să vină să aştepte toată ziua degeaba“, a spus un funcţionar de la Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Dolj.

Program prelungit pentru obţinerea paşapoartelor

Din cauza numeroaselor solicitări, instituţia transmite cetăţenilor că „cererile de eliberare a pașapoartelor pot fi depuse, în țară, la ORICARE serviciu public comunitar de pașapoarte. În situația în care nu mai sunt locuri disponibile pentru programare în perioada dorită (de ex. în cazul S.P.C.P. București, Ilfov, Suceava), puteți verifica disponibilitatea la județele limitrofe (de ex. S.P.C.P. Giurgiu, Călărași, Teleorman, Ialomița, respectiv Botoșani). De asemenea, instituţia a prelungit programul de lucru, iar funcţionarii vor lucra de la 08.00 la 20.00 pentru a putea face faţă valului mare de solicitări. „Am venit să fac paşaport pentru copil. Mă gândesc că va fi nevoie să plecăm din ţară, iar copiii au nevoie de paşaport. Dar, până la urmă cred că ne vom face şi noi că cine ştie pe unde am putea ajunge. Trăim vremuri grele! Ne-am speriat, normal, de situaţia din Ucraina, de tot ce vedem la televizor. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem în situaţia lor. E crunt!”, a spus o craioveancă.