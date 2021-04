Elementele importante ale unui semineu perfect adaptat cerintelor estetice si tehnice. Afla totul despre asta

Confortul termic este esential pentru un timp placut petrecut acasa, iar lipsa acestuia ne poate afecta chiar si sanatatea. Organismul nostru functioneaza optim la o anumita temperatura si un anumit grad de umiditate, indiferent ca este vorba despre desfasurarea activitatilor cotidiene sau despre somn.

De aceea, este foarte important sa alegem un sistem de incalzire si racire adaptat nevoilor si stilului nostru de viata. In ceea ce priveste incalzirea unei locuinte, semineele sunt foarte populare, atat pentru capacitatea lor de a transforma designul unei case cat si pentru adaptabilitatea lor. Un astfel de sistem termic este compus din mai multe elemente dintre care cel mai importat este un potrivit focar semineu.

Analiza elementelor unui semineu

Inainte de achizitia unui semineu este foarte importanta cercetarea in acest sens. Aceasta nu trebuie facuta doar pe cont propriu, ci este de preferat sa apelati la specialisti in domeniu, care va pot oferi asistenta tehnica. Iata cateva lucruri carora sa le acordati atentie inainte de a lua o decizie:

Tipul de combustibil: un semineu poate functiona cu ajutorul lemnului, al gazului, al energiei electrice sau al bioetanolului. Cel dintai tip de combustibil este primul folosit pentru aceste sisteme de incalzire si are avantajul de a fi o sursa de energie regenerabila si ecologica la preturi accesibile. Totusi, un astfel de semineu necesita un loc pentru depozitare si o data pe an implica o intretinere temeinica care necesita interventia. In ceea ce priveste gazul, sistemul de incalzire care functioneaza cu acest combustibil are avantajul de a fi potrivit si pentru apartamente, fata de primul care nu permite acest lucru din cauza necesitatii instalarii unui cos de fum. Semineul pe gaz precum si cel electric este foarte usor de folosit, datorita unei telecomenzi. Atmosfera calda si relaxanta oferita de lemnul ars este redata de butuci ceramici si o flacara a carei culoare si intesitate poate fi setata dupa cum doriti. Ultimul tip de combustibil este ecologic, cu o ardere curata, si are avantajul de a alimenta un semineu care nu necesita intretinere si care mentine mediul inconjurator curat. Bioetanolul este sub forma de gaz sau lichid si unele seminee pot imita sunetul de lemn arzand;

Tipul de focar semineu: focarele pentru semineu sunt partea cea mai importanta a acestuia intrucat, in interiorul acestuia, arde tipul de combustibil ales. Ele reprezinta o cutie din metal, confectionata din fonta sau samota care poate fi deschis sau inchis, adica prevazut cu geam sau fara. Primul tip de focar semineu are un randament cuprins intre 60 si 70%, in timp ce al doilea ajunge la un randament de aproximativ 90%. Alegerea focarului pentru semineul dumnevoastra depinde de motivatia instalarii acestui sistem de incalzire. Daca doriti ca semineul sa incalzeasca o intreaga casa, sa fie singura sursa de caldura, atunci este recomandat sa alegeti unul foarte rezistent cu randament maxim;

Cosul de fum: acesta este un element esential in cazul unui semineu pe lemne. El reprezinta sectiunea de evacuare a fumului si a gazelor produse de ardere si determina randamentul unui semineu. De aceea, este esential sa fie construit si intretinut anual de catre un specialist.

O alta parte importanta este si designul semineului, insa aici decizia va apartine in totalitate, iar specialistii vor sti, cu siguranta, cum sa va transforme cerintele in realitate.

Creati un semineu ideal

