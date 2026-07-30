EPG lansează un tracker al tranziției industriei metalurgice din Europa Centrală și de Est

Energy Policy Group (EPG) a lansat un trac ker care monitorizează tranziția în sectorul metalurgic, în colaborare cu Instrat și Center for the Study of Democracy. Scopul acestuia este să ofere informații cu acces liber privind progresele investițiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon din sectoarele metalurgice din România, Polonia și Bulgaria.

CEE Metals Transition Tracker este un instrument menit să sprijine autoritățile și companiile în prioritizarea investițiilor și în mobilizarea fondurilor. Versiunea actuală a acestuia include date privind nivelurile emisiilor directe (Scope 1), bazate pe cifrele raportate în cadrul Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), precum și date privind intensitatea emisiilor, producția metalurgică și planurile de investiții pentru decarbonizare. Instrumentul oferă o imagine clară asupra măsurilor și investițiilor aflate în curs de desfășurare la principalele instalații metalurgice din România, în vederea reducerii emisiilor de CO₂ ale acestora.

Tracker-ul este conceput pentru factorii de decizie politică, însă poate fi o resursă utilă și pentru industrie. Monitorizarea nivelurilor de emisii și a eficienței energetice de-a lungul timpului va permite verificarea modului în care aceste îmbunătățiri se aliniază la strategiile corporative și naționale de decarbonizare. În plus, fiecare instalație va putea fi evaluată din perspectiva progresului sau a stagnării sale în procesul de tranziție.

„Industria metalurgică din România se confruntă cu dificultăți în tranziția către metode de producție mai puțin poluante. În timp ce producția de aluminiu a înregistrat o ușoară creștere în ultimul an, producția de oțel nu a avut o evoluție similară, pe fondul mai multor factori, inclusiv al prețurilor ridicate la energie, precum și din cauza investițiilor insuficiente și ale finanțării limitate în tehnologii competitive cu emisii reduse de carbon. În aceste condiții, industria devine vulnerabilă la șocuri externe.

Scopul principal al instrumentului de monitorizare este de a oferi autorităților și companiilor o imagine clară a situației actuale, permițându-le să acorde prioritate celor mai vulnerabile arii și să mobilizeze fondurile necesare pentru viitor”, a declarat Luminița Horga, directoarea departamentului Clean Economy, EPG.

Tracker-ul face parte din proiectul Clean Metals CEE, finanțat de Inițiativa Climatică Europeană (EUKI). Versiunea finală a instrumentului va fi disponibilă integral la începutul anului 2027.