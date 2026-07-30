Litoral în siguranță: ANSVSA continuă verificările pentru siguranța alimentelor și protejarea sănătății publice

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) continuă acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, pentru a asigura respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în unitățile care desfășoară activități de alimentație publică și comercializare a produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral.

În intervalul 20.07.2026 – 26.07.2026, echipele de inspectori sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat controale în 239 de unități, dintre care 154 de unități de alimentație publică, 8 pizzerii, 2 unități de tip catering, 2 cofetării/patiserii, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie, 5 supermarketuri/hypermarketuri, 33 de magazine alimentare și 15 unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma controalelor efectuate, inspectorii ANSVSA au aplicat:

26 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 280.000 de lei;

2 Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) pentru unitățile la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor.

Principalele neconformități constatate au fost:

nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor utilizate;

manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare destinate depozitării, transportului și comercializării, precum și comercializarea acestora fără etichetarea prevăzută de legislația în vigoare;

comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă;

nerespectarea condițiilor privind depozitarea produselor alimentare.

„Rezultatele acestei etape confirmă că acțiunile de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeași fermitate pe tot parcursul sezonului estival, pentru a preveni orice risc pentru sănătatea consumatorilor și pentru a asigura respectarea legislației de către operatorii din domeniul alimentar”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

ANSVSA recomandă consumatorilor să achiziționeze produse alimentare numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze orice neregulă privind siguranța alimentelor la Call Center-ul gratuit al instituției – 0800.826.787 sau prin e-mail la callcenter@ansvsa.ro.

Acțiunile de control din cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 vor continua pe întreaga durată a sezonului estival, pentru protejarea sănătății publice și asigurarea respectării normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.