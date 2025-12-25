Actualitate

Mesajul preşedintelui Nicușor Dan de Crăciun. „Sunt cele mai prețioase daruri”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Crăciun, spunând că această sărbătoare „ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre”, indiferent de locul în care ne aflăm.

Șeful statului, care sărbătorește Crăciunul la Făgăraș, a spus că „momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui”, conform hotnews.ro.

„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan le-a urat tuturor cetățenilor „un Crăciun binecuvântat”.

„În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere. Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!”, a conchis președintele României, Nicușor Dan.

