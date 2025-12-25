Extern

Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei. Moscova spune că a fost un zbor „planificat”

Magda Dragu
Autor Magda Dragu

Bombardiere strategice ruseşti au efectuat un zbor „planificat” deasupra mărilor Norvegiei şi Barents, în Arctica, determinând „avioane de vânătoare din ţări străine” să le escorteze, a declarat joi, 25 decembrie, Ministerul Apărării rus, citat de agenţiile ruse, scrie AFP.

Nu au fost precizate nici data acestor zboruri ale avioanelor Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, nici ţările care şi-au desfăşurat aviaţia pentru a le supraveghea.

„Bombardierele strategice Tu-95MS (…) ale Forţelor Aerospatiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spaţiul aerian deasupra apelor internaţionale ale Mării Barents şi Mării Norvegiei”, la nord de Scandinavia şi nord-vestul Rusiei, a declarat ministerul, precizând că zborul a durat mai mult de şapte ore.

„În anumite etape, bombardierele strategice au fost însoţite de avioane de vânătoare din ţări străine”, a adăugat acesta.

Ministerul a afirmat că astfel de zboruri au loc în mod regulat în multe regiuni ale lumii şi se desfăşoară în conformitate cu dreptul internaţional.

CITEȘTE ȘI

Ucraina: Moscova dorește răspunsuri «concrete» și «în termen scurt» la cererile adresate Occidentului
Reuniunea de la Ramstein s-a încheiat fără o decizie a liderilor militari occidentali de a livra Ucrainei armament greu necesar unei previzibile noi ofensive ruse

Coreea de Sud şi Japonia au criticat zborul avioanelor militare ruseşti şi chinezeşti

La jumătatea lunii decembrie, Coreea de Sud şi Japonia au criticat zborul avioanelor militare ruseşti şi chinezeşti în apropierea teritoriului lor, ceea ce le-a determinat să trimită de urgenţă avioane de vânătoare.

Potrivit Tokyo, aceste patrule implicau două avioane Tu-95 care au survolat Marea Japoniei pentru a găsi două bombardiere chineze H-6 în Marea Chinei de Est, înainte de a zbura împreună în jurul Japoniei.

Distribuie articolul
Articolul anterior Zona Marelui Golf Guangdong-Hong Kong-Macao își consolidează rolul de pol global al inovației tehnologice
Articolul următor Mesajul preşedintelui Nicușor Dan de Crăciun. „Sunt cele mai prețioase daruri”
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Volodimir Zelenski anunță o nouă întâlnire cu Donald Trump
Extern
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16
Extern
Papa Leon, apel la solidaritate cu săracii și străinii în mesajul de Crăciun
Extern