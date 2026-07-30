România susține măsuri concrete pentru atragerea noilor generații în sectorul pescuitului și acvaculturii

Subsecretarul de stat Cristian-Mihael LEONOV a reprezentat România la Reuniunea informală a miniștrilor Uniunii Europene responsabili pentru pescuit, desfășurată în perioada 28-29 iulie 2026, la Cork, sub egida Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea a fost prezidată de Martin Heydon, ministrul irlandez al agriculturii, alimentației și mediului marin și a reunit reprezentanții statelor membre, ai Comisiei Europene și ai instituțiilor europene.

Dezbaterile s-au concentrat asupra reînnoirii generaționale în sectorul pescuitului și acvaculturii, în contextul îmbătrânirii forței de muncă și al dificultăților de atragere și menținere a tinerilor profesioniști. Miniștrii au analizat măsurile necesare pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare, a condițiilor de muncă și a siguranței, precum și modalitățile de consolidare a competitivității economice a sectorului după anul 2028.

În cadrul intervențiilor sale, România a susținut includerea reînnoirii generaționale ca obiectiv transversal al viitoarei Politici Comune în domeniul Pescuitului, simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru operatorii la scară mică și crearea unor mecanisme mai accesibile de autorizare în acvacultură. Totodată, delegația română a propus dezvoltarea unui pachet de instalare pentru tinerii pescari și antreprenorii din acvacultură, care să combine sprijinul financiar, formarea profesională, mentoratul și investițiile în tehnologii moderne.

„Nu putem vorbi despre reînnoire generațională fără un sector viabil economic, cu reguli clare, condiții de muncă sigure și acces real la finanțare. Tinerii trebuie să vadă în pescuit și acvacultură o perspectivă profesională stabilă, modernă și atractivă. România va susține măsuri europene care protejează resursele, dar care investesc, în egală măsură, în oameni, în întreprinderi și în dezvoltarea comunităților costiere și rurale”, a declarat subsecretarul de stat Cristian-Mihael LEONOV.

În marja reuniunii, subsecretarul de stat a avut dialoguri aplicate cu Costas Kadis, comisarul european pentru pescuit și oceane și cu Martin Heydon, ministrul irlandez al agriculturii, alimentației și mediului marin. Discuțiile au vizat particularitățile sectorului românesc, inclusiv acvacultura de apă dulce și pescuitul costier la scară mică din Marea Neagră, precum și necesitatea unei finanțări europene predictibile și clar identificabile pentru pescuit și acvacultură, inclusiv pentru activitățile de control și colectare a datelor.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va continua să promoveze, în cadrul negocierilor europene, soluții adaptate specificului național, care să contribuie la modernizarea sectorului, la dezvoltarea durabilă a acvaculturii și la crearea unor oportunități reale pentru noua generație de pescari și antreprenori.