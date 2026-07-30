MMAP și MADR, dialog cu fermierii pentru reguli clare: infracțiunile care lasă comunități fără apă trebuie sancționate, iar agricultorii care respectă legea trebuie protejați

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, și viceprim-ministrul Barna Tánczos, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, au avut astăzi, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare și cu echipele tehnice și juridice ale celor două ministere.

La discuții au participat reprezentanți ai Federației Naționale PRO AGRO, ai Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, ai Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal și ai Asociației Forța Fermierilor – AFF.

Întâlnirea a fost organizată pentru analizarea punctuală a observațiilor formulate de sectorul agricol asupra proiectului de lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, aflat în transparență decizională. Proiectul transpune Directiva (UE) 2024/1203 și urmărește sancționarea mai fermă a infracțiunilor grave de mediu, concomitent cu introducerea unor garanții clare pentru persoanele și operatorii care acționează cu bună-credință și respectă legea.

Unul dintre principalele subiecte a fost infracțiunea privind captarea ilegală a apelor de suprafață sau subterane, atunci când aceasta poate produce daune semnificative unui corp de apă. În contextul informațiilor și interpretărilor apărute recent în spațiul public, MMAP și MADR subliniază fără echivoc: proiectul nu incriminează simpla existență ori utilizarea legală a unei fântâni și nici utilizarea legală a apei în agricultură. Fermierii care respectă condițiile stabilite de autorități și utilizează apa în limitele legii nu sunt ținta noilor sancțiuni.

Noile prevederi urmăresc faptele ilegale grave – de exemplu, captările neautorizate care pot seca râuri sau lacuri, pot afecta alimentarea cu apă a comunităților ori pot produce daune semnificative mediului. Sancțiunile sunt stabilite gradual, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse.

„Vrem să oprim infracțiunile grave, nu să sancționăm fermierii de bună credință. România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme și pot lăsa comunități întregi fără această resursă vitală. În același timp, un fermier care lucrează cu bună-credință, are actele în regulă și respectă limitele stabilite trebuie să știe clar că legea protejează conduita corectă. Dialogul de astăzi ne-a ajutat să identificăm formulări mai clare, care reduc riscul interpretărilor abuzive, fără să slăbească lupta împotriva criminalității de mediu”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.

În urma discuțiilor, părțile au convenit asupra necesității introducerii în proiect a unei clarificări referitoare la activitățile desfășurate cu respectarea unei autorizații, a unui aviz, a unui acord de mediu sau a unui alt act administrativ valabil, atunci când operatorul acționează cu bună-credință și în limitele condițiilor stabilite. Forma juridică exactă va fi definitivată de echipele de specialitate. De asemenea, au fost discutate criterii suplimentare care pot fi adăugate la analiza daunelor semnificative, precum și ce se întâmplă în cazul poluărilor provenite din cazurile de forță majoră.

Totodată, MMAP va solicita o clarificare tehnică din partea Comisiei Europene privind formularea utilizată pentru faptele „susceptibile să producă daune semnificative”, astfel încât transpunerea directivei să fie completă, iar norma națională să fie cât mai clară și predictibilă. Cele două ministere vor continua analiza propunerilor transmise de organizațiile fermierilor, inclusiv a celor privind simplificarea și clarificarea procedurilor de autorizare.

„Agricultura și protecția mediului nu sunt obiective opuse. Ambele depind de aceeași resursă esențială: apa. O reglementare bună trebuie să fie fermă cu ilegalitatea și, în același timp, predictibilă pentru producătorii care lucrează corect și legal. MADR va rămâne la masa dialogului, alături de MMAP și de organizațiile fermierilor, până când formulările vor fi clare, echilibrate și aplicabile. Mobilizăm echipele tehnice și construim soluțiile prin dialog, pe baza realităților din teren și cu respectarea legii”, a declarat viceprim-ministrul Barna Tánczos, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Părțile au stabilit continuarea dialogului și organizarea unei noi reuniuni de lucru în aproximativ două săptămâni. Până atunci, echipele MMAP și MADR vor lucra asupra propunerilor discutate și vor integra clarificările care pot fi preluate, cu păstrarea transparenței decizionale și a obligațiilor europene asumate de România.