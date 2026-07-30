Insulă privată cu resort și 3 hectare de teren în Delta Dunării, redusă de la 1,3 milioane de euro la 600.000 de euro

Una dintre puținele proprietăți de acest tip disponibile pe piața imobiliară din România, un resort amplasat pe propria insulă în Delta Dunării, este scoasă la vânzare cu un preț redus la 600.000 de euro, după ce inițial a fost listată la 1,3 milioane de euro.

Proprietatea, reprezentată de Romania Sotheby’s International Realty, este situată în satul Maliuc, pe brațul Sulina, la o distanță de doar 25 de kilometri de orașul Tulcea, și reunește elemente greu de întâlnit într-o singură investiție: o insulă privată, infrastructură turistică funcțională și acces direct la unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa.

Reducerea de 54% transformă proprietatea într-una dintre cele mai atractive oportunități din segmentul activelor turistice premium, într-un context în care investițiile în destinații orientate către natură și experiențe autentice continuă să câștige interes la nivel internațional.

Resortul este complet operațional și dispune de unități de cazare, restaurant, piscină, jacuzzi, saună, pontoane și spații dedicate petrecerii timpului în aer liber, fiind conceput atât pentru exploatare turistică, cât și pentru utilizare privată. Amplasarea pe propria insulă oferă un nivel ridicat de intimitate, dar și acces rapid către principalele trasee turistice și zone de interes din Delta Dunării.

Delta Dunării, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și recunoscută drept una dintre cele mai importante rezervații ale biosferei din Europa, atrage anual turiști români și străini, interesul pentru proprietăți capabile să ofere experiențe exclusiviste fiind în continuă creștere. Spre deosebire de investițiile hoteliere convenționale, proprietățile amplasate pe insule private sunt extrem de rare în România, oferta fiind limitată atât de cadrul natural protejat, cât și de disponibilitatea redusă a unor astfel de active pe piață.