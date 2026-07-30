Asocierea condusă de Siemens Mobility a câștigat trei contracte majore privind modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară din România

Siemens Mobility, ca lider al asocierii formate cu ELSITEL și IMSAT, a câștigat trei contracte majore pentru modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară și centralizare electronică din România. Contractele au fost câștigate în urma respectării procedurilor de achiziții publice organizate de CFR Infrastructură. Împreună cele 3 contracte au valoarea de aproximativ 308 milioane euro și reprezintă unul dintre cele mai extinse programe de modernizare a infrastructurii de semnalizare feroviară din România.

Proiectele vizează modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară, acoperind aproximativ 560 de kilometri de linii feroviare, 66 de stații, 13 posturi de comandă și control de la distanță pe secțiile de circulație prevăzute cu centralizare electronică de linie (CEL), 122 de treceri la nivel cu calea ferată și peste 2.000 de semnale feroviare.

„Infrastructura feroviară este esențială pentru viitorul mobilității sustenabile a României. Aceste trei proiecte vor moderniza infrastructura critică de semnalizare feroviară la nivel național, îmbunătățind siguranța circulației, sporind capacitatea rețelei și asigurând servicii feroviare mai fiabile atât pentru călători, cât și pentru transportul de marfă. Împreună cu partenerii noștri, ELSITEL și IMSAT, suntem mândri să sprijinim transformarea digitală a infrastructurii feroviare din România” , a spus Marc Ludwig, Director General Infrastructură Feroviară, Siemens Mobility

Proiectele vizează modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară pe secțiuni de cale ferată și în stații aflate în cadrul regionalelor Cluj, Timișoara, Iași și Galați.

Acestea vor înlocui infrastructura de semnalizare feroviară învechită, care a depășit semnificativ durata de viață operațională pentru care a fost proiectată. Sistemele existente de centralizare electrodinamică și mecanică, unele datând de câteva decenii, vor fi modernizate cu tehnologii avansate de semnalizare și management al traficului feroviar, îmbunătățind siguranța circulației, capacitatea de circulație, fiabilitatea și performanța operațională.

“Siemens Mobility este pregătită să sprijine CFR Infrastructură în livrarea unor sisteme electronice de comandă și control avansate, cu nivel de siguranță SIL 4, contribuind astfel la modernizarea și transformarea digitală a rețelei feroviare din România. Atribuirea acestor proiecte reflectă expertiza solidă și implicarea echipelor care au contribuit la acest succes. Mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil acest rezultat”, a adăugat Emil Voinea, CEO Siemens Mobility România.

Pe lângă creșterea performanței operaționale, proiectele susțin obiectivele României și ale Uniunii Europene de consolidare a transportului feroviar, ca soluție de mobilitate sustenabilă. Prin asigurarea unor servicii feroviare mai eficiente și mai fiabile, programul de modernizare va contribui la impulsionarea transferului modal al transportului de călători și de marfă de pe calea rutieră pe calea ferată, sprijinind astfel obiectivele naționale de decarbonizare pe termen lung.