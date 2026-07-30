Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane: Peste 34.400 de persoane implicate într-un amplu program național de prevenire a traficului de minori

Peste 34.400 de persoane au fost implicate în activități de prevenire și conștientizare, iar 2.371 de copii, tineri din comunități vulnerabile și actori instituționali locali au participat la intervenții dedicate consolidării protecției copiilor împotriva traficului de persoane, în cadrul proiectului Child Protection Compact (CPC), implementat în 20 de județe din România. Programul contribuie la consolidarea răspunsului național împotriva traficului de minori prin dezvoltarea unor instrumente inovatoare, formarea profesioniștilor, lansarea Rețelei de psihologi specializați în terapia traumei și dezvoltarea primei Hărți Naționale de Risc privind Traficul de Minori.

Proiectul Child Protection Compact (CPC) este coordonat de World Vision România și implementat împreună cu World Vision US, Asociația eLiberare, FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, Fundația Terre des hommes România și Code for Romania, în parteneriat cu Guvernul României, prin autoritățile publice cu responsabilități în domeniu, și cu sprijinul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Prin această colaborare, proiectul consolidează capacitatea autorităților și a comunităților de a preveni, identifica și răspunde mai eficient cazurilor de trafic de minori.

Potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, numărul victimelor traficului de persoane identificate în România a crescut cu aproximativ 16% în 2025 față de anul precedent, iar aproape jumătate dintre victime sunt minori. La nivel global, Organizația Națiunilor Unite avertizează că rețelele de criminalitate organizată folosesc din ce în ce mai mult mediul online pentru recrutarea victimelor, motiv pentru care tema Zilei Mondiale Împotriva Traficului de Persoane din acest an, marcată pe 30 iulie, este „Trapped Behind the Scam”, un apel la conștientizarea noilor metode prin care copiii și tinerii pot deveni victime ale exploatării.

Primele rezultate ale proiectului, pe scurt:

20 de județe implicate în implementare;

2371 de copii, tineri din comunități vulnerabile și actori instituționali locali.

Peste 34.400 de persoane au fost informate prin campaniile desfășurate în mediul online

159 de profesioniști din domeniul sănătății și profesori formați în vederea consolidării capacității de a identifica indicatorii traficului de copii, de a înțelege rolurile și responsabilitățile în cadrul Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane (MNIR) și de a aplica proceduri adecvate de referire pentru copiii aflați în situații de risc.

1030 profesioniști din prima linie și specialisti anti-trafic formați pentru a-și consolida capacitatea de răspuns la cazurile de trafic de copii, aplicarea unitară a Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane din România, colaborarea interinstituțională și multidisciplinară, abordarea centrată pe victimă, practicile informate de traumă, comunicarea potrivită vârstei.

dezvoltarea primei Hărți Naționale de Risc privind Traficul de Minori, construită pe baza a peste 60 de indicatori, dintre care 43 sunt analizați la nivel județean, utilizând date furnizate de 7 instituții publice și validate împreună cu 5 organizații internaționale de referință în domeniul combaterii traficului de persoane;

lansarea Rețelei de psihologi specializați în terapia traumei;

„Traficul de minori nu începe în momentul exploatării, ci mult mai devreme, atunci când vulnerabilitatea unui copil trece neobservată. De aceea, investiția în prevenție este esențială. Primele rezultate ale proiectului Child Protection Compact ne arată că, atunci când profesioniștii sunt mai bine pregătiți, instituțiile colaborează, iar comunitățile sunt informate, putem identifica mai devreme riscurile și putem proteja mai eficient copiii aflați în situații de vulnerabilitate.”, a declarat Mihaela Nabăr, Director Executiv World Vision România.

În primele luni de implementare, proiectul a reunit profesioniști din sistemul de protecție a copilului, cadre didactice, copii și adolescenți în sesiuni dedicate identificării timpurii a riscurilor, prevenirii traficului de minori și intervenției coordonate în cazurile de exploatare. Formările au vizat profesioniști din serviciile sociale, psihologi, educatori, reprezentanți ai echipelor intersectoriale locale, echipelor multidisciplinare și alte categorii aflate în prima linie a protecției copilului, punând accent pe identificarea semnelor de risc, raportarea cazurilor, colaborarea interinstituțională și aplicarea abordării informate de traumă.

Dincolo de activitățile de formare, proiectul dezvoltă unul dintre cele mai complexe instrumente de analiză a riscului din domeniu: prima Hartă Națională de Risc privind Traficul de Minori, care va permite identificarea județelor și comunităților cu vulnerabilitate ridicată și orientarea măsurilor de prevenire acolo unde acestea sunt cel mai necesare. Instrumentul este construit pe baza datelor colectate de la instituții precum Ministerul Justiției, Institutul Național de Statistică, ANPDCA, DIICOT, ANITP și IGPR și beneficiază de expertiza unor organizații internaționale specializate în prevenirea traficului de persoane.

Child Protection Compact (CPC) este implementat în România printr-un parteneriat între autorități publice și organizații neguvernamentale și urmărește consolidarea capacității naționale de prevenire, identificare și protecție a copiilor victime ale traficului de persoane. Prin dezvoltarea unor instrumente inovatoare, formarea profesioniștilor și întărirea cooperării instituționale, proiectul contribuie la construirea unui sistem mai eficient și mai bine pregătit să protejeze copiii aflați în situații de risc. Programul este implementat de un consorțiu coordonat de Fundația World Vision România, alături de World Vision US, Asociația eLiberare, FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, Fundația Terre des hommes România și Code for Romania.

Programul este finanțat cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA.