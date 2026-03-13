Escaladare în Orientul Mijlociu: militari americani morți într-un accident aviatic în Irak. Explozii la Teheran în timpul unui miting masiv

Mariana Butnariu
Mariana Butnariu
Escaladare în Orientul Mijlociu

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc după ce patru militari americani au murit în urma prăbușirii unui avion de realimentare în Irak, în timp ce explozii au zguduit capitala Iranului, Teheran, în timpul manifestațiilor organizate de Ziua Al-Quds.

Accident aviatic cu victime în Irak

Potrivit autorităților americane, cel puțin patru membri ai unui echipaj militar american au murit după ce un avion de realimentare s-a prăbușit în Irak. Alte două persoane sunt în continuare date dispărute.

Reprezentanții Pentagonul au transmis că incidentul nu a fost cauzat de foc ostil sau foc prietenesc, însă circumstanțele exacte sunt încă investigate. Un grup pro-iranian a revendicat, totuși, responsabilitatea pentru incident.

Autoritățile americane urmează să ofere mai multe detalii în cadrul unei conferințe de presă.

Explozii în timpul manifestațiilor de Ziua Al-Quds

În paralel, mai multe explozii au fost raportate în Teheran, în timpul mitingului organizat cu ocazia Ziua Al‑Quds, o manifestație anuală de sprijin pentru cauza palestiniană.

Presa de stat iraniană a anunțat că o femeie a murit în urma unui atac produs în apropierea mulțimii adunate la protest.

Agenția de presă IRNA a acuzat Statele Unite ale Americii și Israel pentru atac, în timp ce autoritățile israeliene avertizaseră anterior că ar putea viza obiective din capitala iraniană.

O mașină a intrat în mulțime în Vancouver, în timpul unui festival

Lovituri aeriene și atacuri în regiune

Conflictul s-a intensificat în ultimele zile. Armata din Israel a anunțat că avioanele sale de luptă au lovit aproximativ 200 de ținte pe teritoriul Iranului.

În același timp, atacuri iraniene ar fi continuat asupra unor state din Golf. În Oman, doi cetățeni străini au murit într-un incident, iar explozii au fost auzite și în Dubai.

Rachetă interceptată de NATO deasupra Turciei

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turcesc a fost interceptată de sistemele de apărare ale NATO.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a avertizat Iranul să evite „măsuri provocatoare”, precizând că armata turcă monitorizează permanent spațiul aerian cu avioane F-16 și sisteme de avertizare timpurie.

Bulgarii protestează masiv împotriva adoptării Euro

Impact economic: riscuri pentru piața petrolului

Pe fondul escaladării conflictului, experții avertizează asupra unui posibil șoc economic global, potrivit CNN. Surse citate de presa internațională susțin că autoritățile de la Strâmtoarea Hormuz ar putea restricționa traficul maritim.

Banca de investiții Goldman Sachs estimează că prețul petrolului ar putea crește cu până la 20% în 2026, dacă tensiunile din regiune continuă.

