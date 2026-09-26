Etna erupe din nou. Zborurile către Catania, suspendate din cauza norului de cenușă vulcanică

Anca POPA (gds.ro)

Vulcanul Etna a erupt din nou, iar cenușa vulcanică a ajuns în zona aeroportului din Catania. Activitatea vulcanică a provocat perturbări ale traficului aerian, iar sosirile aeronavelor pe aeroportul „Vincenzo Bellini” au fost suspendate.

Nor de cenușă deasupra Siciliei

Erupția Etnei a dus la formarea unui nor de cenușă vulcanică în apropierea aeroportului din Catania. Din motive de siguranță, autoritățile aeroportuare au decis să restricționeze operațiunile de zbor în zona afectată.

Într-o primă etapă, sosirile pe aeroportul din Catania au fost suspendate, în timp ce unele aeronave aflate deja la sol au putut decola. Situația traficului aerian poate fi modificată rapid în funcție de evoluția erupției și de deplasarea norului de cenușă.

Curse anulate sau redirecționate

Perturbările au afectat mai multe curse programate pentru Catania. Unele aeronave au fost redirecționate către alte aeroporturi din Sicilia, inclusiv Palermo și Trapani, în timp ce alte zboruri au înregistrat întârzieri sau anulări.

Pasagerii care urmau să călătorească spre sau dinspre Catania sunt sfătuiți să verifice statusul zborului direct la compania aeriană înainte de a pleca spre aeroport.

Etna, unul dintre cei mai activi vulcani din Europa

Etna este unul dintre cei mai activi vulcani din Europa. Episoadele lui eruptive pot afecta în mod repetat traficul aerian din estul Siciliei. Cenușa vulcanică reprezintă un risc pentru aviație, motiv pentru care autoritățile pot impune rapid restricții atunci când norul se apropie de culoarele de zbor.

Situația de la aeroportul din Catania rămâne dependentă de evoluția activității vulcanice și de condițiile din atmosferă.