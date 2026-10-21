Eurosport și HBO Max prelungesc drepturile pentru Turul Franței și La Vuelta până cel puțin în 2032

Sursa: Skydance

Eurosport și HBO Max prelungesc drepturile de difuzare pentru Turul Franței, La Vuelta, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, Paris-Nisa și a altor curse.

Anunțul vine ca urmare a prelungirii acordului cu Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) pentru a aduce, până în 2032, fiecare cursă majoră organizată de Amaury Sport Organisation (ASO) și Unipublic în fața a milioane de fani din Europa. Astfel, Eurosport și HBO Max rămân principala destinație pentru fanii ciclismului, oferind o acoperire completă a celor mai importante curse din sport.

Mai mult de 1.000 de curse vor fi transmise în direct în fiecare sezon pe Eurosport în 50 de piețe europene. Experiența completă de ciclism va fi disponibilă pe HBO Max, toate cursele fiind transmise în direct și la cerere în toată Europa. Pe HBO Max, fanii au parte de funcții precum Race Centre Multiview care le permite să urmărească patru fluxuri video în direct, cu elemente grafice care aduc informații despre cicliști și clasamente. Funcția este deja este deja utilizată de unul din patru abonați HBO Max pe parcursul sezonului Marilor Tururi din 2026.

Trojan Paillot, SVP, Sports Rights Acquisitions and Syndication la Eurosport, a declarat: „Este un privilegiu să avem rolul de gazdă a celor mai importante competiții de ciclism, inclusiv Turul Franței și La Vuelta, și ne bucurăm să putem continua colaborarea cu EBU și ASO. De-a lungul a patru decenii, am demonstrat că putem oferi fanilor transmisiuni și povești de calitate din ciclism și am căutat neîncetat noi modalități de a dezvolta acest sport. Angajamentul nostru față de inovație, pasiunea pentru sport și amploarea fără egal ne fac partenerul ideal pentru a duce mai departe transmisiunile de ciclism în următorii ani.”

Eurosport și HBO Max sunt recunoscute drept principala destinație pentru transmisiunile de ciclism din Europa. În fiecare sezon, ele oferă peste 300 de zile de competiții transmise în direct, inclusiv fiecare cursă din Circuitul Mondial UCI masculin și feminin, Marile Tururi, Clasicele și o selectie amplă de competiții de ciclism, acoperind de asemenea Campionatele Mondiale de șosea, pistă, mountain bike, ciclocros și BMX. În Europa, Eurosport a transmis în direct fiecare ediție a Turului Franței începând din 1991.

Lista completă a competițiilor incluse în noul acord este următoarea: