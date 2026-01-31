Evenimente din lumea artelor vizuale recomandate de UAP

Uniunea Artiștilor Plastici din România face noi recomandări ale unor evenimente din lumea artelor vizuale, care vor debuta în săptămâna 2 – 8 februarie 2026:

Galeria „Europe” din Brașov găzduiește în perioada 2-13 februarie expoziția „Flux” a artistei Diana Ivana.

Marți, 3 februarie vor avea loc două vernisaje:

La Pitești, la ora 14, în holul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș, va fi inaugurată expoziția „Efect cromatic” a pictoriței Tatiana Ciurea.

Galeriile „Ion Andreescu” din Buzău vor găzdui de la ora 15 deschiderea expoziției „Semn. Simbol. Semnificație” a artistei Anca Pașa Deaconu. Curator – Valeriu Șușnea. Cuvânt de deschidere – Mimi Necula. La Buzău, pe lângă lucrările de grafică, concentrate, în general, în serii de câte 12, se adaugă și alte 12 compoziții realizate în tehnică mixtă – colaje din hârtie, cu forme, texturi și culori diferite, precum și mici obiecte din materiale mai mult sau mai puțin convenționale.

Două deschideri expoziționale sunt programate pentru ziua de joi, 5 februarie:

După 35 de ani pictorul Miron Agafiței expune din nou în România! La Muzeul Național de Artă din Constanța până pe 5 martie, va fi deschisă expoziția „Ferestre către o lume interioară”. Vernisajul va avea loc la ora 14. Critic de artă – Doina Mîndru. Curator – Principele Șerban Dimitrie Sturdza.

Galeria de Artă Ploiești găzduiește expoziția „AFECTE/EFECTE”. Vernisajul va avea loc la ora 17. Expun artistele: Monica Şchiopu, Maria Marcu şi Miriam Nassereddine. Exprimarea afectelor imaginate este realizată prin simbolistica culorilor, aşezarea formelor, gradul de contrast al suprafeţelor, caracterul elementelor, conturul cadrului şi tehnică astfel încât picturile reprezintă şi conţin efectele stărilor prin care trecem. Pictura în sine este un efect exteriorizat al afectelor recunoscute şi continue.

Duminică, 8 februarie, la ora 13, Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” găzduiește la Galeria Foișor, inaugurarea expoziției de pictură „STRUCTURI VEGETALE” a artistei Cristina Maria Lupescu. Sursele creațiilor sale se află în natură, mai exact, în extraordinara lume vegetală, de unde extrage fragmente de forme pe care le analizează, structurează și reconfigurează plastic. Curatoare – Silvia Stoica