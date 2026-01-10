Evenimente vizuale recomandate de Uniunea Artiștilor Plastici

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă câteva evenimente vizuale ale începutului de an:

Luni, 12 ianuarie sunt programate trei vernisaje:

Filiala Cluj-Napoca a UAPR anunță prima expoziție din acest an, care se intitulează „Cartografii interioare” și reunește pe simeze lucrările a 20 de artiști plastici profesioniști, profesori la Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca. Vernisajul evenimentului curatoriat de Hermina Csata va avea loc la Turnul Croitorilor Centrul de Cultură Urbană Cluj, cu începere de la ora 17.

Galateea Contemporary Art Gallery din București găzduiește luni, 12 ianuarie, la ora 18, vernisajul expoziției „Transformări inevitabile” a artistului Matei Gașpar. Curator – Nicolae Moldovan. Prezintă criticul de artă Cristian Robert Velescu.

Galeria Romană din București vă invită la vernisajul expoziției „Rezidența Tescani 2025”. Vernisajul este programat la ora 19. Desfășurată între 1 și 8 august 2025, Rezidența Tescani a reunit și în acest an o prezență aleasă, transformând domeniul într-un veritabil incubator de idei și expresii creative. Pe simezele galeriei vor fi prezente lucrări semnate de: Ana Maria Ceară, Anca Mihăilă, Bianca Rotaru, Cornelia Săvescu, Diana Brăescu, Dinu Săvescu, Dionis Pușcuță, Dumitru Macovei, Elena Lupașcu, Florin Șuțu, Florentin Sîrbu, George Hristea, Gheorghe Lungu, Ilie Boca, Leila Rus Pârvan, Luminița Radu, Marcel Lupșe, Marilena Murariu, Mihai Sârbulescu, Mircea Hristescu, Ovidiu Ionescu, Ovidiu Ungureanu, Petru Lucaci, Sorin Otînjac, Tudor Haschke Marinescu, Valentin Scărlătescu, Valeriu Șușnea, Valentina Druțu, Vladinsky, Teodor Zaica, Dragoș Turda, Ion Văsâi, Marin Mihai Horea, Elena Brebenel și Ștefan Pelmuș.

15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale este marcată de mai multe evenimente:

La Muzeul Național al Țăranului Român au loc două vernisaje. La ora 17, în Sala Tancred Bănățeanu va fi deschisă expoziția „In memoriam Corneliu Vasilescu”. Curatoare este Sorina Țibacov. Prezintă criticul și istoricul de artă Roxana Păsculescu. De la ora 18, în sala Media, puteți fi martorii inaugurării expoziției „Between I and we”, un eveniment multidisciplinar în cadrul căruia lucrările reunite reflectă perspective diverse, medii și expresii artistice diferite, oferind publicului o experiență complexă și contemporană. Artiști participanți: Anca Maria Ciofîrlă / Kademian, Bianca Ioniță, Dagmar Oprea, Anastasia Stoiciu, Aurel Bulacu, Mirela Iordache, Florin Stoiciu, Mihaela Constantin, Marius Barb – Barbone, Ioan Ladea, Laurențiu Midvichi.

Muzeul de Artă Constanța organizează de la ora 14 vernisajul expoziție de pictură și desen „UNPACKED” a artistei Emilia Persu. Curatoarea Mălina Ionescu a declarat: „Unpacked are ca primă premisă, așa cum îi sugerează și numele, imaginea cutiei ca spațiu al depozitării, dar și ca soluție plastică, strat care acoperă un conținut sau care se deschide pentru a-și dezvălui conținutul.”

„Confluențe plastice” este titlul expoziției care va fi vernisată la ora 15, în spațiul expozițional al Direcției pentru Cultură, Tineret și Sport de la Oltenița. Curator – Cristian Boca.

La ora 17, la Palatul Baunstein din Iași se inaugurează evenimentul „Suntem aici”, la care participă 20 de personalități ale artelor vizuale. Curatori sunt: Anca Boeriu și Dragoș Pătrașcu.

Vineri, 16 ianuarie, Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu Liceul de Arte „Victor Giuleanu” și cu River Plaza Mall, organizează următoarele vernisaje. Ora 17 – Galeria Ultimul Etaj din River Plaza Mall – „A fost odată ca niciodată…”, expoziție a elevilor Liceului de Arte „Victor Giuleanu”, coordonată de profesorii Corina Stanciu, Aurelia Sanda, Cristina Cercelaru, Tatiana Dumbravă, Natalia Ștefan și Bogdan Săliște; ora 17.30 – Galeriile Cozia Pasaj – „Dualitate”, expoziție de artă fotografică, protagonist fiind: Gelu Sănculescu și Maria Scîrlet; ora 18 – Galeria Artex – expoziție personală a pictoriței Alida Velea.

Expoziția „Exod” a pictorului Eugen Raportoru va putea fi văzută la Galeria de artă din Brăila. Vernisajul va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, la ora 12. Curator – Florin Stoiciu.