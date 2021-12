Evergent Investments propune acționarilor un program suplimentar de răscumpărare de acțiuni proprii

Consiliul de administrație al Evergent Investments, compania de investiții financiare cu o experiență de 30 de ani în piață românească de capital, convoacă acţionarii în data de 20/21 ianuarie 2022 să participe la Adunarea generală extraordinară. Compania recomandă acționarilor să consulte materialele de pe site www.Evergent.ro care se referă la: aprobarea unui nou program de răscumpărare de acțiuni proprii prin operațiuni în piață, reducerea capitalului social cu acțiunile răscumpărate în programul anterior și modificarea Actului constitutiv al Evergent Investments în concordanță cu principiile de guvernanță cuprinse în autorizarea că fond de investiții alternative.

“Ne-am programat ca obiectiv major să reducem discountul dintre activul net și prețul de tranzacționare EVER. Prin noul program de răscumpărare a acțiunilor proprii, al șaselea, urmărim acest obiectiv și continuăm să oferim acționarilor noștri beneficii cum ar fi creșterea cererii de acțiuni EVER cu efect asupra lichidității și a profitului pe acțiune, ori creșterea ponderii deținerii în capitalul social al acționarilor care decid să nu vândă. De asemenea, posibilă creștere a cotației bursiere va contribui la randamentul de tip total return pentru portofoliile acționarilor noștri (apreciere de capital plus dividend).

Suntem hotărâți să creștem performanța companiei și a acțiunii EVER prin investiții responsabile și profitabile, dar și conform principiilor Codului nostru de guvernanță corporativă care prevede programe de răscumpărare urmate de reducerea capitalului social, în cazul unui discount de tranzacționare mai mare de 25% pentru o perioada mai mare de un an. Principiul care ne ghidează este să situăm interesele acționarilor în centrul a tot ceea ce facem printr-o disciplină a procesului decizional și un accent constant pe performanță pe termen lung”, declară Claudiu Doros, Președinte și Director general al Evergent Investments.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor Evergent Investments propune următoarele:

Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Evergent Investments SA.

Aprobarea reducerii capitalului social de la 98.121.305,10 lei la 96.175.359,20 lei, respectiv cu suma de 1.945.945,90 lei, că urmare a anulării unui număr de 19.459.459 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 3 din 29.04.2021.

Aprobarea unui program de răscumpărare în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, a unui număr de maxim 23.100.000 acțiuni, reprezentând 2,402% din capitalul social, care va rezultă după reducerea capitalului social prezentată mai sus (Programul 6).