Exces de pensionari la CEO

Eugen MĂRUȚĂ (gds.ro)

Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO) trage un semnal de alarmă cu privire la înmulțirea numărului de șefi pensionari la companie.

Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia” din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, a precizat că la Termocentrala de la Turceni aproape toți șefii sunt pensionari.

„La Turceni aproape toți șefii sunt pensionari. S-a tot spus că am eu ceva cu pensionarii. Eu nu am nimic cu pensionarii, dar susțin încadrarea de pensionari pe posturi de tablotari sau pe posturi unde este nevoie de o pregătire de ani de zile și de specializări. Ori ce nevoie ai de pensionari pe posturi de șefi unde sunt destui oameni care pot să ocupe posturile respective. Adică sunt destui ingineri, juriști, economiști. E plină compania. În anumite cazuri, pensionarii vin doar să mai câștige în plus. Sunt sute de pensionari aduși la companie și nu toți sunt de neînlocuit. Unii au profitat de faptul că au putut să revină la companie, pentru un venit în plus. Sunt oameni la Complexul Energetic Oltenia care pot să îi înlocuiască cu succes”, a menționat Manu Tomescu, lider sindicat în cadrul CEO.

Negocieri la Severin pentru drepturile pensionarilor din minerit și energie

O nouă ședință sindicală are loc sâmbătă pentru drepturile angajaților și ale pensionarilor din sectorul energetic. Astfel, Federația Națională a Muncii organizează joi, 24 octombrie, la Drobeta Turnu-Severin, de la ora 12,00, la Hotelul Severin, noi ședințe cu pensionarii din minerit și energie.

Vor fi prezenți și avocați care vor oferi lămuriri cu privire la legea pensiilor și recalcularea pensiilor. Minerii, energeticienii și foștii salariați din unitățile prestatoare sunt chemați să vină cu câte o copie după cartea de muncă, decizia de pensionare, cartea de identitate și, eventual, adeverințe cu câștigurile obținute. Tuturor salariaților din CEO, Minprest și Medservmin li se recomandă să prezinte o adeverință „la zi” pentru perioadele lucrate. Sunt așteptați și toți cei care au avut câștig de cauză în hotărârile judecătorești se împotriva Complexului Energetic Oltenia sau caselor de pensii din județele Gorj și Mehedinți.