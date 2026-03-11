Extinderea UE: o investiție strategică în securitatea și stabilitatea Europei

Costul neextinderii ar depăși costul aderării noilor membri la UE, riscând crearea unor zone geopolitice gri vulnerabile la influențe străine răuvoitoare, susține Parlamentul. Raportul ia act de faptul că Muntenegru și Albania au stabilit deja obiective ambițioase pentru încheierea negocierilor lor de aderare până la sfârșitul anului 2026 și, respectiv, 2027. UE ar trebui să încurajeze aceste țări atunci când ambiția lor este însoțită de reforme concrete, deputații solicitând Consiliului să recunoască acest impuls și să elimine orice obstacole din partea UE. Eurodeputații doresc, de asemenea, deschiderea rapidă a capitolelor de negociere cu Ucraina și Republica Moldova.



Aderarea trebuie să rămână bazată pe merite și reversibilă



Reafirmând că aderarea trebuie să rămână bazată pe merite și reversibilă și că nicio țară nu ar trebui tratată ca parte a unui pachet, deputații subliniază că nu pot exista scurtături în ceea ce privește valorile și principiile fundamentale ale UE. Statul de drept, reformele democratice, libertatea mass-mediei, drepturile minorităților, independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției trebuie să rămână în prim-planul procesului de extindere, alături de sprijinul susținut pentru societatea civilă. Alinierea la politica externă și de securitate comună (PESC) a UE este un indicator-cheie al orientării geostrategice a unei țări candidate. Deputații observă că regresul democratic cel mai îngrijorător are loc în țările implicate în procesul de aderare cu cea mai scăzută aliniere la PESC și în cele în care procesul de aderare a stagnat efectiv. Deputații iau act de sprijinul sporit pentru aderarea la UE în Islanda și salută potențialele inițiative ale Groenlandei de a-și consolida legăturile cu UE.



Monitorizarea reformelor



Deputații solicită o monitorizare consolidată a reformelor din țările candidate în cadrul „capitolului privind elementele fundamentale” și un sprijin consolidat pentru actorii pro-UE ai societății civile care s-au angajat să realizeze reformele necesare și să respecte valorile europene. Raportul afirmă, de asemenea, că ar trebui să existe o finanțare adecvată pentru preaderare în cadrul noului buget pe termen lung al UE și o cooperare mai strânsă în ceea ce privește infrastructura, securitatea, reziliența și combaterea manipulării informațiilor străine.



Progresele înregistrate de Republica Moldova



Eurodeputații subliniază, din nou, că viitorul Balcanilor de Vest, al Ucrainei și al Republicii Moldova se află în UE, în conformitate cu aspirațiile popoarelor lor. Aceștia felicită Republica Moldova pentru că a avansat mult pe calea aderării la UE și a finalizat cu succes procesul de examinare analitică, în ciuda amenințărilor hibride neîntrerupte. Raportul menționează, de asemenea, importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea și prosperitatea întregului continent european și subliniază că este nevoie să se îmbunătățească conectivitatea dintre Ucraina, Republica Moldova, România, Bulgaria și Turcia în domeniile transporturilor, energiei și infrastructurii digitale, pentru a consolida reziliența regională, a diversifica lanțurile de aprovizionare și a asigura rute comerciale alternative. Raportul a fost adoptat cu 385 de voturi pentru, 147 împotrivă și 98 abțineri.

Raportorul Petras Auštrevičius (Renew, Lituania) a declarat: „Cu fiecare nou membru, puterea politică și economică a Europei a crescut, oferind prosperitate și securitate cetățenilor săi. Având în vedere provocările actuale, trebuie să îmbunătățim modelul de integrare în UE pentru a reflecta mai bine interesele Uniunii și așteptările țărilor candidate. Extinderea UE trebuie să meargă mână în mână cu reformele interne menite să protejeze funcționarea UE și să îmbunătățească procesele decizionale, inclusiv utilizarea pe scară mai largă a votului cu majoritate calificată. UE trebuie să finalizeze aceste reforme până în momentul în care țările candidate cele mai avansate îndeplinesc criteriile de aderare și sunt pregătite pentru aderarea la UE.”