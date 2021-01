Farmec anunță creșteri semnificative în 2020 pentru magazinul online

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, anunță bilanțul anului 2020 pentru rețeaua de magazin de brand și magazinul online, de la gamele și produsele cele mai vândute, la servicii și noutăți introduse.

„Anul 2020 a fost un an de conștientizare și schimbare de comportament pentru consumatori și un an al adaptării pentru companii. Scăderea traficului din centrele comerciale și închiderea acestora în prima parte a anului a fost resimțită pentru toate brandurile cu o rețea proprie de magazine, pentru noi acesta fiind un canal esențial de comunicare directă. Astfel, am căutat să implementăm noi acțiuni pentru clienții noștri, pentru a le oferi o experiență de shopping cât mai plăcută și sigură. Trendul ascendent al vânzărilor de pe segmentul de e-commerce reprezintă o confirmare a potențialului de dezvoltare, ceea ce ne-a determinat să pregătim pentru acest an o relansare a magazinului online, precum și lansarea propriei aplicații mobile, pentru o utilizare mai plăcută și mai eficientă. Credem că 2021 va fi un an plin de provocări pentru industrie, în care vom continua să ne adaptăm pentru a răspunde nevoilor socio-economice.”, a declarat Sebastian Biga, Director Vânzări Farmec.

Creștere spectaculoasă pentru magazinul online www.farmec.ro

În 2020, magazinul online Farmec a înregistrat o creștere de peste 80% a vânzărilor în comparație cu anul 2019. În acest context, traficul general pe site a crescut cu 45% față de 2019. Tot pe fondul volumului mare de comenzi, compania a deschis un nou punct de livrare în București, ce deservește zona de sud a țării.

În ceea ce privește metoda de plată, din totalul comenzilor înregistrate în 2020, peste 42% au fost achitate cu cardul, o dublare a volumului înregistrat în anul precedent. Totodată, clienții au preferat să comande mai mult de pe dispozitive mobile, volumul tranzacțiilor efectuate pe telefonul mobil dublându-se.

Cele mai apreciate game au fost Farmec (produsele dezinfectante), Gerovital H3 Evolution, Nufăr, Gerovital Tratement Expert, Gerovital Beauty, Aslavital, Gerovital Stop Acnee și Gerovital H3 Equilibrium. De asemenea, a existat un interes deosebit pentru produsele care țin de igiena casei și igiena personală de bază: dezinfectanți, săpunuri, produse de curățenie și creme de mâini. Brandurile care reprezintă categoria de curățenia casei, respectiv a bucătăriei, Nufăr și Triumf, au înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor. Astfel, Nufăr are un avans de 250%, iar Triumf de 277% față de vânzările din 2019.

În 2021, pe segmentul e-commerce, Farmec se va concentra pe relansarea magazinului online și lansarea unei aplicații mobile, precum și pe noi modalitati de livrare, cum ar fi ridicarea comenzilor din rețeaua proprie de magazine sau din rețeaua de lockere, disponibile la firmele de curierat partenere. Compania estimează o creștere de aproximativ 30% față de 2020.

Rețeaua de magazine de brand a ajuns la 30 de unități

Cu toate că pentru magazinele de brand anul 2020 a fost un an destul de dificil, fiind afectate de pandemie, de scăderea traficului din centrele comerciale și de închiderea acestora în prima parte a anului, Farmec și-a consolidat rețeaua națională prin deschiderea a două noi magazine Gerovital în Shopping City Târgu Mureș și Afi Brașov, ajungând astfel la 30 de unități.

Mai mult, compania a extins programul de colectare selectivă a ambalajelor în două noi orașe, Oradea și Târgu Mureș și a introdus serviciul Call&Collect, ce oferă clienților posibilitatea de a plasa comanda telefonic și de a ridica produsele din magazin, în intervalul orar stabilit.

În ceea ce privește topul produselor achiziționate direct din magazin, consumatorii au preferat gama de cosmetice profesionale Gerovital H3 Equilibrium, dedicată îngrijirii tenului și întreținerii acasă a tratamentelor efectuate în saloane, urmată de gama Gerovital H3 Evolution, bine cunoscută datorită conținutului de acid hialuronic în diferite proporții în compoziția produselor de tip fiole, seruri și creme. Lista este completată de gamele dermatocosmetice Gerovital H3 Derma+ și Gerovital H3 Dema+ Premium Care, precum și de produsele igienizante pentru mâini Farmec și produsele pentru dezinfectarea suprafețelor din gamele Dermofarm și Nufăr.