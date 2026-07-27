Față în față cu cineaștii: cine vine la ediția aniversară TIFF Sibiu

Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Sibiu între 30 iulie și 2 august, cu peste 30 de producții românești și internaționale, proiecții speciale și întâlniri cu cineaștii. La ediția aniversară TIFF Sibiu, publicul va putea discuta cu actorii și regizorii din spatele a cinci filme românești, în sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate după proiecții.

Biletele sunt disponibile online pe Eventbook: https://tiffsibiu.eventbook.ro

Pe cine întâlnești la TIFF Sibiu

Vineri, 31 iulie, de la ora 18:30, regizorul Valeriu Andriuță, producătoarea Iulia Andriuță și actrița Vanessa Andriuță se întâlnesc cu publicul după proiecția filmului Cercul , la CineGold – Sala 2. Debutul său în lungmetraj pornește de la moartea suspectă a unui bărbat în timpul unei partide de vânătoare, în ajunul Anului Nou 1999. Ancheta care urmează devine pentru tânărul însărcinat cu acest caz o dificilă probă de conștiință.

În aceeași seară, de la ora 20:30, la CineGold – Sala 4, actorul Alexandru Papadopol va fi prezent la proiecția aniversară a filmului Marfa și banii , regizat de Cristi Puiu, organizată la 25 de ani de la lansare. Considerat unul dintre filmele care au anunțat apariția Noului Val Românesc, lungmetrajul urmărește drumul aparent banal al unui tânăr care acceptă să transporte o geantă de la Constanța la București și descoperă prea târziu adevăratul preț al misiunii sale.

Sâmbătă, 1 august, de la ora 18:00, regizorul Dan Dinu va discuta cu spectatorii după proiecția în avanpremieră a documentarului Delta sălbatică , la CineGold – Sala 4. Filmul explorează cea mai mare zonă umedă a Europei și biodiversitatea sa spectaculoasă, spunând povestea Deltei Dunării prin vocea elementului care face posibilă întreaga sa existență: apa.

Ultima zi de festival aduce alte două întâlniri cu publicul. Duminică, 2 august, de la ora 18:30, actrița Ana Dumitrașcu va fi prezentă la CineGold – Sala 2, la proiecția filmului Jurnalul unei cameriste , cel mai recent lungmetraj semnat de Radu Jude, prezentat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes a Festivalului de la Cannes. Filmul spune povestea Gianinei, o româncă angajată ca menajeră de o familie înstărită din Bordeaux. Ea se dedică îngrijirii copilului angajatorilor săi, în timp ce propria fiică crește departe, în România. Odată cu apropierea Crăciunului, speranța unei revederi începe să prindă contur.

De la ora 20:00, actrița Denisa Vraja și Luca Bădescu, asistent de regie, vin la CineGold – Sala 4 cu De capul nostru (r. Tudor Cristian Jurgiu), un coming-of-age despre adolescenți obligați să se maturizeze înainte de vreme. Rămași acasă după plecarea părinților la muncă în străinătate, tinerii încearcă să-și construiască propria familie și să umple golul lăsat în urmă.

Filme semnate de regizori premiați, pe ecranele de la Sibiu

Selecția internațională a ediției aniversare aduce la Sibiu filme semnate de unii dintre cei mai cunoscuți cineaști ai momentului.

Nicolas Cage are rolul principal în Fiul tâmplarului (r. Lotfy Nathan), o reinterpretare întunecată a anilor necunoscuți din copilăria lui Iisus, prezentată la Sibiu în avanpremieră. Pedro Almodóvar revine cu Crăciun amar (Amarga Navidad), iar François Ozon propune o nouă ecranizare a romanului Străinul de Albert Camus.

Din program face parte și Grațierea , cel mai recent film al regizorului italian Paolo Sorrentino. Festivalul se va încheia duminică, 2 august, de la ora 21:30, în Piața Mare, cu Gorky Resort (r. Lukasz Palkowski), care îl are în distribuție pe actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut pentru rolul Petyr Baelish din serialul Game of Thrones. Actorul a fost prezent recent la TIFF Cluj 2026, în calitate de membru al Juriului Competiției Oficiale.

Accesul la proiecția din Piața Mare este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Alte filme de descoperit în program

Printre titlurile care merită descoperite la această ediție se numără Tortul președintelui (r. Hadi Hasan), despre o fetiță de nouă ani care trebuie să găsească ingredientele pentru tortul aniversar al președintelui, în Irakul anilor ’90, o țară dominată de frică și lipsuri. Filmul va fi proiectat joi, 30 iulie, de la ora 18:30, la CineGold – Sala 2.

Unul dintre cele mai neconvenționale filme ale ediției este Găina (Hen), semnat de regizorul maghiar György Pálfi, cunoscut pentru stilul său exploziv și nonconformist. Povestea, prezentată aproape integral din perspectiva unei găini evadate dintr-o fermă industrială, vorbește cu umor și tandrețe despre maternitate, libertate și relații de putere. Unul dintre hiturile de public de la TIFF Cluj 2026, filmul va fi proiectat în avanpremieră sâmbătă, 1 august, de la ora 16:00, la CineGold – Sala 4.

În avanpremieră va fi prezentat și Regina și marea (r. Lance Hammer), recompensat la Berlinala 2026 cu Ursul de Argint – Premiul Juriului. Drama despre responsabilitate, familie și deciziile dificile provocate de boală îi are în distribuție pe Juliette Binoche, Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay. Filmul va fi proiectat joi, 30 iulie, de la ora 17:45, la CineGold – Sala 4.

Crima de la etajul 3 (r. Rémi Bezançon), cu Gilles Lellouche, Laetitia Casta și Guillaume Gallienne, este un thriller cu umor și accente hitchcockiene despre un cuplu care începe să-și suspecteze vecinul de crimă. Filmul, unul dintre cele mai urmărite titluri ale TIFF Cluj 2026, va putea fi văzut în avanpremieră vineri, 31 iulie, de la ora 18:30, la CineGold – Sala 4.

O altă premieră din program este Cina (r. Manuel Gómez Pereira), dublu premiat la Premiile Goya. Plasată în 1939, imediat după încheierea Războiului Civil Spaniol, povestea urmărește un grup de bucătari republicani care primește ordinul de a pregăti un banchet pentru Franco și generalii săi, în timp ce pune la cale un plan riscant de evadare. Proiecția este programată sâmbătă, 1 august, de la ora 20:45, la CineGold – Sala 4.

Relații aparent perfecte și secrete care ies la suprafață se întâlnesc în Lucruri nespuse (r. Gabriele Muccino), o dramă despre două cupluri aflate în vacanță în Maroc, ale căror legături sunt puse la încercare de apariția neașteptată a unei tinere. Filmul va fi proiectat în avanpremieră sâmbătă, 1 august, de la ora 20:30, la CineGold – Sala 2.