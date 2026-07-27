Kazahstanul reia exporturile de petrol, inclusiv către România

Sursa: e-nergia.ro

Exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul din orașul port rusesc de la Marea Neagră Novorossiisk au fost reluate, arată o informare a Ministerului Energiei din Kazahstan.

“Caspian Pipeline Consortium (CPC) a reluat acceptarea petrolului de la expeditori și a repornit operațiunile de încărcare a petrolului la terminalul maritim din portul Novorossiisk.

În prezent, CPC încarcă petrolierele SEAMAJESTY și MILOS la două facilități de amarare în sistem offshore. Ambele nave primesc petrol de la Tengizchevroil LLP (compania controlată de gigantul american Chevron – n.red.)

Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să continue furnizarea de materie primă în sistemul de conducte și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim.

Operațiunile ulterioare la terminalul maritim se desfășoară ținând cont de situația actuală și de cerințele de siguranță necesare.

Ministerul Energiei din Republica Kazahstan este în contact permanent cu conducerea CPC, cu principalii expeditori și cu alți participanți la proces. Ministerul continuă să monitorizeze situația și să coordoneze acțiunile menite să asigure transportul continuu al petrolului kazah”, arată Ministerul.

Caspian Pipeline Consortium (Consorțiul Conductei Caspice – CPC) a oprit recepția de petrol din Kazahstan săptămâna trecută, după ce a suspendat încărcările din cauza atacurilor asupra tancurilor petroliere la terminalul său de la Marea Neagră din Rusia. Unele vase viozate au fost inclusiv cele cele ale companiei naționale kazahe, KazMunayGas, prin care se fac livrări pe Marea Neagră.

Terminalul CPC este cel mai important punct de export de petrol a Kazahstanului, reprezentând aproximativ 80% din fluxurile de țiței ale țării, provenite în principal din proiecte dezvoltate în parteneriat cu giganți petrolieri internaționali precum Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. și Shell Plc. El este situat în portul rusesc Novorossiisk la de la Marea Neagră, la capătul unei conducte de 1.500 de kilometri care pleacă de la zăcămintele din zona Caspică și ajunge pe malul Mării Negre.

Rusia a acuzat Ucraina că a vizat tancurile petroliere ale CPC ca parte a „ambiției sale de a destabiliza și mai mult situația pe piețele globale de petrol”. Ucraina, care și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei în ultimele luni, nu a comentat aceste atacuri.

Kazahstanul este principala sursă de țiței a României.