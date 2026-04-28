România a depășit pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare a energiei electrice. Avem 600 MW și 1.130 MWh în funcțiune

Sursa: e-nergia.ro

Capacitatea de stocare a energiei electrice care este acum operațională în România a depășit 1.100 MWh, potrivit ultimelor date ale Transelectrica.

Datele Transelectrica actualizate la începutul acestei luni arată că în România sunt funcționale acum instalații de stocare a energiei electrice cu o putere de 599 MW și o capacitate de 1.130 MWh.

Astfel, față de raportările anterioare, a fost depășit în premieră pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare în România. Ultima instalație care a primit toate autorizațiile și este funcțională este bateria de 100 MW și circa 200 MWh dezvoltată de Simtel Team în parteneriat cu Energy Capital Group, subsidiară a grupului turcesc GÜRİŞ, finalizată recent.

Iată tabelul cu toate unitățile de stocare a energiei electrice din România de la data de 1 aprilie

Index Nume Grupuri Pi Pg Pc E Gestionar



Nr. [MW] [MW] [MW] [MWh]

1 MEGALODON IS 1 7 7 7 6 MEGALODON STORAGE 2 ARAD 1 1 1 1 0.5 AOT ENERGY 3 ARAD 2 1 1 1 0.5 AOT ENERGY 4 COBADIN 1 1 1.2 1 1 1 EDPR ROMÂNIA 5 FANTANELE EST 1 0.85 0.85 0.85 0.85 TOMIS TEAM 6 FANTANELE VEST 1 2.625 2.625 2.625 2.625 TOMIS TEAM 7 COGEALAC 1 2.525 2.525 2.525 2.525 OVIDIU DEVELOPMENT 8 CEM GALBIORI 2 (etapele 1+2+3) 1 54 54 54 120 MONSSON 9 CEM 3 NERVIA ETAPA III 1 30 30 30 60 NOVA POWER 170 10 IS DOICESTI 1 30 30 31.2 60 NOVA POWER & GAS 11 IS 2 CAMPIA TURZII 1 30 30 30 60 NOVA POWER & GAS 12 CEM COJANI 2 1 1 1.2 1.2 3.048 SERG COMPANY 13 CEM CARANI 1 37.5 37.5 37.5 68.8 GLYPTODON 14 IS SOTANGA 1 1 60 60 60 60.96 NOVA PS 110 15 RACARI 1 6 6 6 6.096 ENERGY INNOVATIVE SOLUTIONS 16 SARMASAG 2 1 4.8 4.8 4.8 22 COMCRIS ENERGY 17 CEM SUN GROW LUCIA 1 1 1 1 2.88 SUN GROW LUCIA 18 CEM CRISTESTI 1 0.6 0.5 0.5 2.032 VERTICAL PLUS 19 CEM TERAPLAST 1 1 1 1 1.066 TERAPLAST 20 CEM POIENARII BURCHII 1 1 1 1 1 3D STEEL DESIGN & CONSTRUCT 21 SANTION 1 1.2 1.2 1.2 1.2 EUROALPIN TRAVEL 22 RACARI 2 1 6 6 6 6.096 RESTORE ENERGY 23 TAUTII MAGHIERUS 1 0.704 0.704 0.704 0.947 UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE 24 DUMBRAVITA 1 0.704 0.704 0.704 0.947 UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE 25 FLORESTI 1 201.24 201.24 201.24 402.48 NOVA H 26 GANEASA 1 1 1.4 1.4 1.4 2.032 CONNECT GREEN PROJECT 27 GANEASA 2 1 1.4 1.4 1.4 2.032 CONNECT GREEN PROJECT 28 MEDIESU AURIT 1 0.704 0.704 0.704 0.947 UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE 29 SILISTEA 1 1 7.56 7.56 7.56 15.12 VERONIKI WIND 30 AGHIRESU – FABRICI 1 4.8 4.8 4.8 9.6 CENTRAL INVESTMENT PLAZA 31 IAZ 1 100 100 100 206.4 ENERGY CAPITAL GROUP

Total 30 598.812 598.712 599.912 1129.7





În luna februarie, Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE, a declarat că în acest an puterea instalațiilor de stocare se va tripla, până la 2.000 MW.

“Dacă ne uităm pe datele de anul trecut, diferența dintre import și export nu este foarte mare. Problema este că exportăm pe vârf de producție, când vârful este mic, și exportăm pe vârf de sarcină, când prețul este mare. Lumea a înțeles că acel vârf de producție din timpul zilei trebuie întârziat, iar asta se face prin stocare, și am constatat că au început să fie instalate capacități de stocare foarte mari. Am terminat anul trecut cu o capacitate de stocare dispecerizabilă (în sens de putere instalată – n.red.) de aproape 600 MW, la finalul acestui an ne așteptăm să depășim pragul de 2.000 MW”, a spus atunci Andronache.