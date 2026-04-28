România a depășit pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare a energiei electrice. Avem 600 MW și 1.130 MWh în funcțiune

Mihai Nicuț
Capacitatea de stocare a energiei electrice care este acum operațională în România a depășit 1.100 MWh, potrivit ultimelor date ale Transelectrica.

Datele Transelectrica actualizate la începutul acestei luni arată că în România sunt funcționale acum instalații de stocare a energiei electrice cu o putere de 599 MW și o capacitate de 1.130 MWh.

Astfel, față de raportările anterioare, a fost depășit în premieră pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare în România. Ultima instalație care a primit toate autorizațiile și este funcțională este bateria de 100 MW și circa 200 MWh dezvoltată de Simtel Team în parteneriat cu Energy Capital Group, subsidiară a grupului turcesc GÜRİŞ, finalizată recent.

Iată tabelul cu toate unitățile de stocare a energiei electrice din România de la data de 1 aprilie

IndexNumeGrupuriPiPgPcEGestionar


Nr.[MW][MW][MW][MWh]
1MEGALODON IS17776MEGALODON STORAGE
2ARAD11110.5AOT ENERGY
3ARAD21110.5AOT ENERGY
4COBADIN 111.2111EDPR ROMÂNIA
5FANTANELE EST10.850.850.850.85TOMIS TEAM
6FANTANELE VEST12.6252.6252.6252.625TOMIS TEAM
7COGEALAC12.5252.5252.5252.525OVIDIU DEVELOPMENT
8CEM GALBIORI 2  (etapele 1+2+3)1545454120MONSSON
9CEM 3 NERVIA ETAPA III130303060NOVA POWER 170
10IS DOICESTI1303031.260NOVA POWER & GAS
11IS 2 CAMPIA TURZII130303060NOVA POWER & GAS
12CEM COJANI 2111.21.23.048SERG COMPANY
13CEM CARANI137.537.537.568.8GLYPTODON
14IS SOTANGA 1160606060.96NOVA PS 110
15RACARI16666.096ENERGY INNOVATIVE SOLUTIONS
16SARMASAG 214.84.84.822COMCRIS ENERGY
17CEM  SUN GROW LUCIA11112.88SUN GROW LUCIA
18CEM CRISTESTI10.60.50.52.032VERTICAL PLUS
19CEM TERAPLAST11111.066TERAPLAST
20CEM POIENARII BURCHII111113D STEEL DESIGN & CONSTRUCT
21SANTION11.21.21.21.2EUROALPIN TRAVEL
22RACARI 216666.096RESTORE ENERGY
23TAUTII MAGHIERUS10.7040.7040.7040.947UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
24DUMBRAVITA10.7040.7040.7040.947UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
25FLORESTI1201.24201.24201.24402.48NOVA H
26GANEASA 111.41.41.42.032CONNECT GREEN PROJECT
27GANEASA 211.41.41.42.032CONNECT GREEN PROJECT
28MEDIESU AURIT10.7040.7040.7040.947UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
29SILISTEA 117.567.567.5615.12VERONIKI WIND
30AGHIRESU – FABRICI14.84.84.89.6CENTRAL INVESTMENT PLAZA
31IAZ1100100100206.4ENERGY CAPITAL GROUP

Total30598.812598.712599.9121129.7


În luna februarie, Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE, a declarat că în acest an puterea instalațiilor de stocare se va tripla, până la 2.000 MW.

“Dacă ne uităm pe datele de anul trecut, diferența dintre import și export nu este foarte mare. Problema este că exportăm pe vârf de producție, când vârful este mic, și exportăm pe vârf de sarcină, când prețul este mare. Lumea a înțeles că acel vârf de producție din timpul zilei trebuie întârziat, iar asta se face prin stocare, și am constatat că au început să fie instalate capacități de stocare foarte mari. Am terminat anul trecut cu o capacitate de stocare dispecerizabilă (în sens de putere instalată – n.red.) de aproape 600 MW, la finalul acestui an ne așteptăm să depășim pragul de 2.000 MW”, a spus atunci Andronache.

Burduja: Luăm în calcul anumite măsuri, împreună cu ANRE, care să ducă la scăderea facturilor
-Publicitate-

