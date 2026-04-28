România a depășit pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare a energiei electrice. Avem 600 MW și 1.130 MWh în funcțiune

Capacitatea de stocare a energiei electrice care este acum operațională în România a depășit 1.100 MWh, potrivit ultimelor date ale Transelectrica.
Datele Transelectrica actualizate la începutul acestei luni arată că în România sunt funcționale acum instalații de stocare a energiei electrice cu o putere de 599 MW și o capacitate de 1.130 MWh.
Astfel, față de raportările anterioare, a fost depășit în premieră pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare în România. Ultima instalație care a primit toate autorizațiile și este funcțională este bateria de 100 MW și circa 200 MWh dezvoltată de Simtel Team în parteneriat cu Energy Capital Group, subsidiară a grupului turcesc GÜRİŞ, finalizată recent.
Iată tabelul cu toate unitățile de stocare a energiei electrice din România de la data de 1 aprilie
|Index
|Nume
|Grupuri
|Pi
|Pg
|Pc
|E
|Gestionar
|Nr.
|[MW]
|[MW]
|[MW]
|[MWh]
|1
|MEGALODON IS
|1
|7
|7
|7
|6
|MEGALODON STORAGE
|2
|ARAD
|1
|1
|1
|1
|0.5
|AOT ENERGY
|3
|ARAD
|2
|1
|1
|1
|0.5
|AOT ENERGY
|4
|COBADIN 1
|1
|1.2
|1
|1
|1
|EDPR ROMÂNIA
|5
|FANTANELE EST
|1
|0.85
|0.85
|0.85
|0.85
|TOMIS TEAM
|6
|FANTANELE VEST
|1
|2.625
|2.625
|2.625
|2.625
|TOMIS TEAM
|7
|COGEALAC
|1
|2.525
|2.525
|2.525
|2.525
|OVIDIU DEVELOPMENT
|8
|CEM GALBIORI 2 (etapele 1+2+3)
|1
|54
|54
|54
|120
|MONSSON
|9
|CEM 3 NERVIA ETAPA III
|1
|30
|30
|30
|60
|NOVA POWER 170
|10
|IS DOICESTI
|1
|30
|30
|31.2
|60
|NOVA POWER & GAS
|11
|IS 2 CAMPIA TURZII
|1
|30
|30
|30
|60
|NOVA POWER & GAS
|12
|CEM COJANI 2
|1
|1
|1.2
|1.2
|3.048
|SERG COMPANY
|13
|CEM CARANI
|1
|37.5
|37.5
|37.5
|68.8
|GLYPTODON
|14
|IS SOTANGA 1
|1
|60
|60
|60
|60.96
|NOVA PS 110
|15
|RACARI
|1
|6
|6
|6
|6.096
|ENERGY INNOVATIVE SOLUTIONS
|16
|SARMASAG 2
|1
|4.8
|4.8
|4.8
|22
|COMCRIS ENERGY
|17
|CEM SUN GROW LUCIA
|1
|1
|1
|1
|2.88
|SUN GROW LUCIA
|18
|CEM CRISTESTI
|1
|0.6
|0.5
|0.5
|2.032
|VERTICAL PLUS
|19
|CEM TERAPLAST
|1
|1
|1
|1
|1.066
|TERAPLAST
|20
|CEM POIENARII BURCHII
|1
|1
|1
|1
|1
|3D STEEL DESIGN & CONSTRUCT
|21
|SANTION
|1
|1.2
|1.2
|1.2
|1.2
|EUROALPIN TRAVEL
|22
|RACARI 2
|1
|6
|6
|6
|6.096
|RESTORE ENERGY
|23
|TAUTII MAGHIERUS
|1
|0.704
|0.704
|0.704
|0.947
|UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
|24
|DUMBRAVITA
|1
|0.704
|0.704
|0.704
|0.947
|UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
|25
|FLORESTI
|1
|201.24
|201.24
|201.24
|402.48
|NOVA H
|26
|GANEASA 1
|1
|1.4
|1.4
|1.4
|2.032
|CONNECT GREEN PROJECT
|27
|GANEASA 2
|1
|1.4
|1.4
|1.4
|2.032
|CONNECT GREEN PROJECT
|28
|MEDIESU AURIT
|1
|0.704
|0.704
|0.704
|0.947
|UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE
|29
|SILISTEA 1
|1
|7.56
|7.56
|7.56
|15.12
|VERONIKI WIND
|30
|AGHIRESU – FABRICI
|1
|4.8
|4.8
|4.8
|9.6
|CENTRAL INVESTMENT PLAZA
|31
|IAZ
|1
|100
|100
|100
|206.4
|ENERGY CAPITAL GROUP
|Total
|30
|598.812
|598.712
|599.912
|1129.7
În luna februarie, Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE, a declarat că în acest an puterea instalațiilor de stocare se va tripla, până la 2.000 MW.
“Dacă ne uităm pe datele de anul trecut, diferența dintre import și export nu este foarte mare. Problema este că exportăm pe vârf de producție, când vârful este mic, și exportăm pe vârf de sarcină, când prețul este mare. Lumea a înțeles că acel vârf de producție din timpul zilei trebuie întârziat, iar asta se face prin stocare, și am constatat că au început să fie instalate capacități de stocare foarte mari. Am terminat anul trecut cu o capacitate de stocare dispecerizabilă (în sens de putere instalată – n.red.) de aproape 600 MW, la finalul acestui an ne așteptăm să depășim pragul de 2.000 MW”, a spus atunci Andronache.