Fenomenul prosumatorilor nu se oprește în România, instalările au continuat și iarna. Noi recorduri bătute: peste 3.500 MW putere instalată

Numărul prosumatorilor a depășit pragul de 300.000, iar capacitatea instalată a lor depășește 3.500 MW, potrivit ultimelor date ale Transelectrica.

La data de 1 februarie, în România erau 302.891 de prosumatori racordați la rețelele de distribuție, iar puterea totală a instalațiilor lor era de 3.533 MW, potrivit ultimelor date ale Transelectrica, consultate de noi.

Socotind doar în termeni de putere instalată la vârf (nu de producție), prosumatorii sunt acum a doua mare sursă de generare de energie electrică din România. Doar centralele hidro au o putere instalată mai mare. Astfel, prosumatorii au o putere a instalațiilor mai mare decât cea a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile (3.340 MW), a eolienelor (aproape 3.140 MW) și a tuturor centralelor pe gaze (2.800 MW).

Tot de dragul comparatiei, cu cei peste 3.500 MW prosumatorii au o capacitate mai mare decât a întregii centrale nucleare de la Cernavodă din stadiul ei de proiect – a fost gândită cu 5 unități CANDU de 700 MW fiecare, acum sunt funcționale doua două.

Instalări s-au făcut și iarna, și deloc puține, potrivit comparațiilor din datele publice.

Cum, conform ANRE, la 1 decembrie erau 287.985 de prosumatori cu 3.352 MW instalați, rezultă că în două luni de iarnă au apărut aproape 15.000 de noi prosumatori, care și-au pus peste 180 MW.

“Astăzi, învăţăm că energia trebuie să ne-o producem singuri, pe cât posibil. Au apărut peste 300.000 de prosumatori, au apărut peste 300.000 de actori, care nu mai sunt pasivi, care sunt activi. Unii dintre ei, dincolo de consumul pe care şi-l asigură din surse proprii, ajung să injecteze în piaţă, creând şi lucruri bune, şi lucruri rele. Toate reglementările, toate legislaţia, tot ce avem în viitor de făcut este să acomodăm aceste noi tendinţe, aceste noi provocări ale pieţei cu tot ce ştiam înainte, cu valul mare de proiecte de regenerabile, de toate felurile, chiar şi clasice, care pun presiuni, de asemenea, asupra sistemului”, a declarat joi Alexandru Molnar, director al Direcţiei Reglementări Piaţă Angro de Energie din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la cea de-a X-a ediţie a Conferinţei Anuale a AFEER.