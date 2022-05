Festivalul de Film UrbanEye ajunge la Cluj între 11 şi 15 mai 2022

După 8 ediții în București, UrbanEye Film Festival – festival despre arhitectură, oraș și viața urbană – ajunge pentru o primă ediție la Cluj-Napoca, în perioada 11-15 mai 2022, unde va fi găzduit de Cinema ARTA.

Ca răspuns la contextul actual, această ediție are ca subiect central distrugerea orașelor și ce presupune reconstruirea lor. Distrugerea locuințelor, monumentelor și chiar a orașelor în ansamblu sunt în ultima perioadă realități din vecinătatea noastră. Prin filmele selectate, publicul este invitat la să reflecteze asupra valorii materiale ale acestor locuri pierdute în diverse conflicte armate, dar mai ales asupra valorii simbolice, emoționale și a relațiilor din comunitățile care le locuiau.

În completarea temei principale, în cadrul acestei ediții sunt proiectate și filme specifice direcțiilor tematice recurente din cadrul celorlalte ediții ale festivalului care au avut loc la București precum locuirea, dezvoltarea urbană sau focusul pe lucrări ale anumitor arhitecți și artiști consacrați. Pe lângă proiecțiile de documentare, programul include evenimente speciale, discuții, tururi ghidate și ateliere pentru cei mici.

„UrbanEye Film Festival s-a lansat în 2015 ca primul festival de film din țară despre mediul construit și viața urbană. După 8 ediții de succes în București și în urma experienței din ultimii doi ani în care festivalul s-a desfășurat online, ne-am dorit foarte mult să fim din nou împreună. Proiecțiile online accesibile în toată țara ne-au arătat că există un interes mare pentru aceste evenimente și aici, așa că ne bucurăm să fim la o primă ediție în Cluj!” – a declarat Monica Sebestyén, co-fondatoarea festivalului.

Festivalul debutează miercuri, 11 mai, cu proiecția în parteneriat cu Centrul Cultural German „Where to with History” / „Urmele trecutului” despre încercările orașului Dresda de a-și reconstrui clădirile pierdute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și semnificația acestora și a spațiului public în contextul actual al intensificării mișcărilor de extremă dreaptă. Filmul se încadrează în tema principală a festivalului a monumentelor și memoriei alături de alte două filme: „Distrugerea memoriei” / „The Destruction of Memory”, un documentar care explorează modul în care prin distrugerea patrimoniului se pierde și memoria acestor locuri, care duce într-un final la ștergerea identității, iar cel de-al doilea este filmul „Warsaw: A City Divided” / „Varșovia – Un oraș divizat” care spune povestea construcției ghetoului din Varșovia, văzută din ambele părți ale zidului și moștenirea pe care a lăsat-o în orașul zilelor noastre.

O altă temă importantă este cea a locuirii abordată în filmele: „Such Stuff As Dreams Are Made On” / „ Din ce sunt făcute visele?”, despre o serie de experimente arhitecturale şi sociale care schimbă dinamica locuirii împreună, proiecție urmată de discuții despre tema locuirii în comun; „Good Neighbours” /„Vecini buni”, un documentar care explorează limita subţire dintre discreţie şi nepăsare între vecini, proiecție însoțită de o discuție despre comunitate și singurătate în parteneriatt cu Asociația Minte Forte, „Push” un documentar care analizează modul în care preţul apartamentelor este continuă creștere, alimentând o criză globală a locuirii.

Din selecție mai fac parte documentare precum „The River and the wall” / „Zidul și râul”, o călătorie fascinantă şi revelatoare de-a lungul teritoriului de la graniţa Statelor Unite ale Americii cu Mexicul „Making a Mountain” / „Clădind un munte”, film care urmărește întregul proces, de la proiectare până la realizare, a unei centrale de transformare a deșeurilor în energie, de către celebrul arhitect Bjarke Ingels și „Walking on Water” / „Pășind pe apă” despre unul dintre cele mai impresionante proiecte ale artistului Christo.

Programul e completat de evenimente conexe precum turul ghidat prin oraș „Negru pe alb: cinematografele din Clujul de altădată”, organizat alături de Asociația Korzo, din 14 mai, care invită la descoperirea istoriei cinemaurilor și cinematografiei clujene; plimbarea audio din 15 mai cu artiștii Panna Adorjáni și Dániel Láng, „Călătorie în timp în ritm de mers”, propune o explorare a monumentelor din oraș și a modului în care ne influențează memoria colectivă și identitatea.

Pe 14 mai, cei mici sunt așteptați la atelierul „De-a detectivii patrimoniului”, organizat de Asociaţia De-a Arhitectura în care copiii vor merge într-o expediţie în oraş şi vor identifica diferite funcţiuni ale clădirilor.

Biletele şi abonamentele pot fi achiziţionate de pe site-ul festivalului www.urbaneye.ro, de la Cinema ARTA, str. Universității 3, sau din rețeaua www.eventbook.ro

Prețul unui abonament este de 75 lei preț întreg, 50 lei redus (elevi, studenți, seniori) și include toate proiecțiile din festival.

Parteneri: Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania, Asociația Korzo, Asociația de-a arhitectura, Asociația Studenților Arhitecți, Daisler Print House

Partneri media: Radio România Cluj, Kolozsvári Rádió Románia, cluj.com, Zeppelin, Maszol

Festivalul de Film UrbanEye este un proiect al asociaţiei ARTA în dialog co-finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România din timbrul arhitecturii.