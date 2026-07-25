Festivalul ICon Arts Transilvania revine cu cea de-a XXIV-a ediție: două săptămâni în care muzica transformă patrimoniul Transilvaniei într-o scenă internațională

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) anunță deschiderea celei de-a XXIV-a ediții a Academiei și Festivalului ICon Arts Transilvania, unul dintre cele mai longevive festivaluri internaționale dedicate muzicii clasice, jazz și celor mai efervescente creații din domeniul artelor contemporane. După succesul primei ediții ICon Arts Ireland, desfășurată în luna mai la prestigioasa Kylemore Abbey din Irlanda, platforma internaționalăICon Arts revine în România cu o ediție aniversară, sub tema „Arta de a asculta timpul”.

În perioada 25 iulie – 10 august 2026, peste 160 de artiști, profesori și cursanți din România și din numeroase alte țări vor transforma Transilvania într-un laborator internațional al creației și dialogului artistic. Timp de 17 zile, 17 localități din județele Sibiu, Brașov și Mureș (Sibiu, Mediaș, Biertan, Agnita, Alma Vii, Richiș, Copșa Mare, Moșna, Roșia, Dumbrăveni, Avrig, Brașov, Râșnov, Daneș, Criș, Codlea și Rusești) vor găzdui peste 30 de concerte, rezidențe artistice, masterclass-uri și evenimente dedicate patrimoniului cultural și gastronomic local. Concertele Festivalului se desfășoară în perioada 26 iulie – 9 august 2026, în locații diverse, de la biserici fortificate, castele și palate, până la acoperișul Filarmonicii de Stat Sibiu, pensiuni sau spații în aer liber.

Tema acestei ediții este „Arta de a asculta timpul”, sintetizată prin conceptul „Slow music. Slow food. Slow life.” – o invitație de a redescoperi muzica, patrimoniul și comunitățile locale într-un ritm diferit, într-o perioadă în care experiențele culturale devin tot mai fragmentate și accelerate.

„ICon Arts s-a născut din convingerea că muzica are nevoie de timp – timp pentru a fi studiată, ascultată și trăită cu adevărat. Anul acesta, sub tema «Arta de a asculta timpul», invităm publicul să încetinească pasul și să redescopere, în satele și orașele Transilvaniei, bucuria unei experiențe culturale autentice, în care mari artiști ai lumii urcă pe scenă alături de tinerii pe care îi formează. Fiecare concert devine astfel o întâlnire între generații, între tradiție și inovație, între patrimoniul locurilor și emoția muzicii vii. Aceasta este, poate, cea mai frumoasă lecție pe care o oferă festivalul: aceea de a asculta, cu răbdare și bucurie, timpul.” – Sebastian Gheorghiu, Manager Cultural și Membru în Consiliul Director UCIMR.

O platformă internațională care a depășit granițele României

Lansat în 2003, ICon Arts a fost creat pentru a conecta tinerii muzicieni din România cu profesori și artiști din întreaga lume. În cei 24 de ani de existență, peste 2.100 de tineri muzicieni au participat la programele Academiei, mulți dintre aceștia devenind, la rândul lor, artiști consacrați sau chiar profesori invitați ai festivalului.

Anul 2026 marchează un moment important în evoluția proiectului. În luna mai s-a desfășurat cu succes prima ediție ICon Arts Ireland, găzduită de Kylemore Abbey, în regiunea Connemara, un proiect realizat în parteneriat cu instituții culturale irlandeze și care confirmă transformarea ICon Arts într-o platformă europeană de mobilitate artistică și schimb internațional de experiență.

Programul ICon Arts XXIV – Academia

Academia reunește în această vară masterclass-uri de canto, vioară, violoncel, violă, clarinet, chitară, percuție, pian și MiniCellos (pentru copii). Artiști cu cariere internaționale, provenind din țări precum China, Coreea de Sud, Germania, Italia, Japonia, Polonia și România, vor mentora tânăra generație de interpreți și vor susține concerte memorabile în cadrul festivalului.

Printre profesorii ediției se numără artiști recunoscuți internațional, precum violoniștii Remus Azoiței (România) și Ladislau Csendes (România), violista Meng Xu (China), violoncelistul Wojciech Fudala (Polonia), chitariștii Costin Soare și Dragoș Ilie (România), clarinetistul Emil Vișenescu (România), percuționiștii Kai și Marc Strobel (Germania), Seung Myeong Oh (Coreea de Sud) și Alexandru Anastasiu (România), pianiștii Horia Mihail și Csíky Boldizsár Jr. (România), precum și vocile sopranelor Veronica Anușca, Diana Țugui și Iulia Isaev (România) și ale tenorilor Salvatore Cordella (Italia) și Liviu Indricău (România). Programul de operă al ediției este coordonat de regizorul de operă Rareș Zaharia (România). La fiecare concert, aceste nume de primă mărime urcă pe scenă alături de studenții Academiei ICon Arts, pe care i-au pregătit în cadrul masterclass-urilor.

Două rezidențe creative care definesc ediția 2026

Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției o reprezintă consolidarea componentei de creație artistică prin două rezidențe internaționale.

Romanian Youth Jazz Orchestra Bootcamp

Organizată sub coordonarea dirijoarei și compozitoarei Simona Strungaru, rezidența reunește tineri muzicieni ai Romanian Youth Jazz Orchestra într-un program intensiv de repetiții, mentorat și creație colectivă. Rezidența se încheie prin concerte prezentate în cadrul festivalului, printre care „Jazz Bastion”, la Bastionul Țesătorilor din Brașov, și „Jazz in the Garden”, la Codlea.

Backstage of Life

Rezidența internațională de compoziție, coordonată artistic de Diana Gheorghiu, propune în acest an un laborator interdisciplinar dedicat relației dintre muzică, poezie și procesul creator. Vor fi realizate și prezentate în primă audiție lucrări noi semnate de Harry O’Connor (Irlanda), selectat de Contemporary Music Centre Dublin, și Mihai Murariu (România), care este și pianistul și mentorul muzical al proiectului. Alături de cei doi compozitori vor participa poeta și recitatoarea letonă Aleksandra Line, precum și interpretele Cristina Tegzeșiu (oboi) și Alexandra Tănase (voce și vioară), într-un format care transformă publicul într-un martor al procesului de creație, nu doar al rezultatului final. Spectacolul conceput în cadrul laboratorului de creație va fi ulterior prezentat publicului din alte 8 orașe din România, Irlanda și Letonia, până la finalul lunii noiembrie, grație unei finanțări din partea Administrației Fondului Cultural Național.

Festivalul 2026 – cinci direcții curatoriale

Programul artistic al ediției este construit în jurul a cinci direcții curatoriale complementare, reunind pe aceeași scenă mentorii Academiei ICon Arts, artiști invitați din România și din străinătate, precum și tinerii muzicieni participanți la programele de perfecționare.

ICon Arts Nocturnes reunește recitaluri și concerte desfășurate în biserici fortificate, castele și alte spații istorice emblematice ale Transilvaniei, dedicate repertoriului cameral, vocal și instrumental.

ICon Arts City Sessions propune, în centrele urbane, întâlniri între patrimoniul muzical și spațiile culturale contemporane – recitaluri de chitară și vioară, concerte camerale și proiecte interculturale precum „Silk Road Reveries”, reunind interpreți din România, China și Japonia.

ICon Arts Beyond the Walls extinde festivalul dincolo de spațiile convenționale, cu concerte în contexte patrimoniale și comunitare speciale, de la biserici fortificate până la Casa Schubz din Râșnov, unde publicul ascultă deopotrivă muzică clasică și jazz.

ICon Arts Taste & Sound îmbină muzica cu patrimoniul gastronomic local: serile de la Richiș, Agnita, Alma Vii, Dumbrăveni și Avrig completează experiența artistică prin degustări de gastronomie tradițională și întâlniri cu producători locali.

Backstage of Life transformă laboratorul de creație într-un eveniment deschis publicului, oferind ocazia de a descoperi cum ia naștere o lucrare muzicală contemporană și de a asista la primele audiții ale creațiilor realizate în cadrul rezidenței.

Programul Festivalului ICon Arts XXIV

Festivalul ICon Arts Transilvania se desfășoară în locațiile deja consacrate, dar și în spații noi, oferind experiențe acustice felurite, interpretări unice ale unor opere clasice celebre dintr-un repertoriu divers, dar și creații originale. La fiecare concert, numele mari afișate în program sunt mentorii Academiei ICon Arts, care urcă pe scenă alături de studenții Academiei ICon Arts.

Sibiu

Festivalul se deschide duminică, 26 iulie, orele 18:00, la Muzeul Brukenthal, cu „Anotimpuri Vivaldi” – cu lucrări contemporane inspirate din celebrele concerte, în interpretarea Guitar Quartet – Costin Soare, Dragoș Ilie, Dan Arhire și Ioan Bănescu. Tot la Muzeul Brukenthal, vineri, 31 iulie, orele 18:00, are loc recitalul „Muz’Opera”, cu Diana Țugui și Salvatore Cordella (Italia), alături de cursanții clasei de canto. Acoperișul Filarmonicii de Stat găzduiește seria Rooftop Concerts: luni, 3 august, orele 20:00, Guitar Rooftop Concert cu Costin Soare și Dragoș Ilie și cursanții clasei de chitară; miercuri, 5 august, orele 20:00, Violin Rooftop Concert cu Remus Azoiței, acompaniat la pian de Clementina Ciucu, alături de studenții clasei de vioară; joi, 6 august, orele 20:00, „Silk Road Reveries”, cu Meng Xu (China) și Doru Costăchescu, acompaniați la pian de Natsumi Kuboyama (Japonia), alături de cursanții clasei de violă.

Mediaș

La Mediaș, în Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, luni, 27 iulie, orele 19:00, Guitar Quartet reia concertul „Anotimpuri Vivaldi”.

Richiș

Richiș propune două seri în ton cu spiritul satului săsesc. Miercuri, 29 iulie, orele 18:00, la Casa 119, tenorul Liviu Indricău, acompaniat la pian de Adina Alupei, oferă recitalul „Italian Sunset”, alături de cursanții clasei de canto, urmat de gastronomie locală by Stelian Burduhoș. Vineri, 31 iulie, orele 19:00, la Curtea Richvini, percuționiștii Marc & Kai Strobel (Germania) susțin „Rhythms of the Village”, alături de cursanții clasei de percuție, urmat de gastronomie locală la Curtea Richvini.

Criș

Joi, 30 iulie, orele 18:00, la Castelul Bethlen din Criș, „Opera Sunset” reunește soprana Veronica Anușca și regizorul de operă Rareș Zaharia, alături de studenții clasei de canto, acompaniați la pian de Adina Alupei.

Agnita

Joi, 30 iulie, orele 18:00, la Biserica Fortificată din Agnita are loc „Marimba Resonance”, cu Sara Gheorghiu și Alexandru Talambă.

Biertan

Vineri, 31 iulie, orele 17:00, Biserica Fortificată din Biertan, inclusă în patrimoniul UNESCO, găzduiește „Anotimpuri Vivaldi” cu Guitar Quartet – Costin Soare, Dragoș Ilie, Dan Arhire și Ioan Bănescu.

Dumbrăveni

Sâmbătă, 1 august, orele 12:00, la Biserica armeano-catolică „Sf. Elisabeta” din Dumbrăveni are loc Gala ICon Arts – festivitatea de absolvire a cursanților Academiei (seria I), urmată de gastronomie locală.

Roșia

Sâmbătă, 1 august, orele 18:00, la Biserica Fortificată din Roșia, violonistul Ladislau Csendes, acompaniat la pian de Dolores Chelariu, susține „Violin Sunset”, alături de cursanții clasei de vioară.

Râșnov

Sâmbătă, 1 august, orele 19:30, la Casa Schubz din Râșnov, Seung Myeong Oh și Oh Percussion Group (Coreea de Sud) propun „The Power of Percussion”, alături de cursanții clasei de percuție.

Brașov

Brașov devine un epicentru cultural. Duminică, 2 august, orele 19:00, la Filarmonica Brașov, Seung Myeong Oh și Oh Percussion Group (Coreea de Sud) susțin „The Power of Percussion”, alături de cursanții clasei de percuție. Joi, 6 august, orele 18:00, la Bastionul Țesătorilor, are loc „Jazz Bastion”, cu Romanian Youth Jazz Orchestra. Vineri, 7 august, orele 19:00, la Filarmonica Brașov, „Piano Sunset” îi aduce în scenă pe Csíky Boldizsár și Horia Mihail, alături de cursanții clasei de pian, iar de la orele 20:00, la Bastionul Țesătorilor, soprana Iulia Isaev susține „Opera Sunset”, acompaniată la pian de Sena Ducariu, alături de studenții clasei de canto. Sâmbătă, 8 august, orele 19:00, tot la Bastionul Țesătorilor, Alexandru Anastasiu încheie seria brașoveană cu „Echoes of Percussion”, alături de cursanții clasei de percuție.

Moșna

Marți, 4 august, orele 18:00, la Biserica Fortificată din Moșna, Guitar Quartet – Costin Soare, Dragoș Ilie, Dan Arhire și Ioan Bănescu – aduce „Anotimpurile” lui Vivaldi, alături de cursanții clasei de chitară.

Daneș

Vineri, 7 august, orele 19:00, pe Domeniul Dracula din Daneș, violoncelistul Wojciech Fudala (Polonia), acompaniat la pian de Andra Mărgineanu, susține „Cello Resonance”, alături de cursanții clasei de violoncel, într-un decor înconjurat de vegetație și animale.

Copșa Mare

Sâmbătă, 8 august, orele 12:00, la Copșa Mare 122, „Backstage of Life” aduce în primă audiție lucrări de Mihai Murariu și Harry O’Connor, pe versuri de Aleksandra Line. Interpretează Aleksandra Line (recitator), Mihai Murariu (pian), Alexandra Tănase (soprană, vioară) și Cristina Tegzeșiu (oboi). Spectacolul este urmat de un garden party cu preparate locale.

Alma Vii

Sâmbătă, 8 august, orele 18:00, la Biserica Fortificată din Alma Vii, clarinetistul Emil Vișenescu, acompaniat la pian de Mihaela Pavel, susține „Echoes of Clarinet”, alături de cursanții clasei de clarinet, urmat de o experiență culinară la punctul gastronomic Belalma Rural.

Codlea

Sâmbătă, 8 august, orele 18:00, la Biserica Evanghelică din Codlea are loc „Jazz in the Garden”, cu Romanian Youth Jazz Orchestra, într-un spațiu cu rezonanță spirituală.

Avrig

Duminică, 9 august, orele 12:00, la Palatul Brukenthal din Avrig, festivalul se încheie cu Gala ICon Arts – ceremonia de absolvire și concertele cursanților Academiei, urmată de gastronomie locală.

Mai mult decât un festival

De-a lungul existenței sale, ICon Arts a demonstrat că muzica poate deveni un instrument de dezvoltare culturală și comunitară. Concertele organizate în biserici fortificate, conace, palate și alte spații istorice contribuie la redescoperirea patrimoniului și la dezvoltarea turismului cultural, iar prezența anuală a sute de artiști și vizitatori susține economia locală și consolidează legătura dintre comunități și patrimoniul lor.

Astăzi, ICon Arts înseamnă mai mult decât o academie de vară sau un festival. Înseamnă o platformă internațională de educație, creație și dialog intercultural, care conectează România cu rețele artistice din Europa și Asia și contribuie la promovarea Transilvaniei ca unul dintre cele mai atractive spații culturale ale Europei.

Participarea la concerte este gratuită, excepție făcând evenimentele semnalate altfel.

*Organizatorii își rezervă dreptul de a introduce ușoare modificări în program. Acestea vor fi anunțate pe site-ul https://iconarts.ro, https://iconartsfestival.com și pe paginile de social media facebook.com/icon.arts și instagram.com/iconarts2026.

Detalii și rezervări: reservations@ucimr.ro.

Organizatori: UCIMR și XCS Music. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu.