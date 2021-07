Peste 3.000 de liceeni din România au participat la proiectul internațional Social Innovation Relay în 2021

Printr-un parteneriat educațional strategic încheiat în 2014 între NN și Junior Achievement (JA), proiectul internațional Social Innovation Relay (SIR) susține anual elevii de liceu din România în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice, învățând și aplicând principiile antreprenoriatului și inovării sociale.

În anul școlar 2020-2021, în activitățile educaționale din cadrul proiectului SIR s-au implicat peste 3.000 de liceeni, împreună cu profesorii lor coordonatori din 110 licee din toată țara, inclusiv din zone dezavantajate, localități din mediul rural și mic urban. Pe parcursul proiectului, ei au avut acces gratuit, pe platforma JA, la resurse de învățare, studii de caz, modele de afaceri sociale, webinare interactive ș.a. Dintre aceștia, aproximativ 700 de elevi, organizați în echipe de lucru, au participat în incubator și cu o idee de afacere socială, gândind soluții care pot genera schimbări pozitive în comunitate.

Cele mai bune echipe de elevi din Incubatorul JA BizzFactory, care au dezvoltat un pilot de business cu o componentă de antreprenoriat social, au fost conectate pentru mentorat în mediul virtual cu voluntarii NN România. Astfel, elevii și-au îmbunătățit planurile de afaceri sociale și au primit sfaturi de la mentori legate de posibilitățile sustenabile pentru o viitoare implementare, folosind resursele disponibile.

„Experiența din incubator a fost una foarte frumoasă. Am întâlnit multe idei, am învățat lucruri noi și am conversat cu traineri interesanți. Cu ajutorul webinarelor am învățat despre planul financiar, planul de afaceri și despre cum se face o prezentare de succes, lucruri care mă vor ajuta cu siguranță pe viitor. Mi-a plăcut enorm să văd ideile celorlalți participanți. Vă mulțumesc pentru această experiență inedită!” – echipă elevi Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea.

Dintre soluțiile prezentate de echipe la finala națională derulată online, s-au remarcat trei care au fost selectate de juriu, de la Liceul Teoretic Al. I. Cuza București, Colegiul Național Bilingv George Coșbuc București, Colegiul Național Mihai Eminescu Oradea, ținând cont de modelul de business, criteriile de inovație, crearea de valoare adăugată și impact în comunitate, fezabilitate și viabilitate financiară: baterie din compozit natural, platformă de orientare și consultanță profesională pentru tineri, aplicație-dicționar pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

România a fost reprezentată la finalul lunii iunie la finala globală Social Innovation Relay de EBC, echipa de 4 liceeni de la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza din București, care a concurat cu echipe din alte 9 țări (Bulgaria, Cehia, Grecia, Japonia, Polonia, Singapore, Slovacia, Spania, Ungaria), propunând soluții fezabile la diferite probleme din comunitățile lor, ce țin de mediul înconjurător, folosirea inteligentă a resurselor, sustenabilitate, protejarea animalelor și calitatea vieții.

„Pe parcursul Social Innovation Relay am dobândit competențe antreprenoriale și generale utile în orice domeniu de activitate, ușurința de a lucra în echipă, curajul și siguranța de sine, capacitatea de a lua decizii. Cu ajutorul acestui proiect, am descoperit rolul antreprenoriatului social și importanța de a aduce plusvaloare unui produs prin afacerea noastră.“ – echipă elevi Liceul Teoretic Al. I. Cuza București

Proiectul SIR a fost apreciat atât de către profesorii și elevii participanți, cât și de voluntarii implicați, pentru componentele și experiența practică de învățare oferite, iar feedback-ul primit a fost pozitiv.

„A fost o experiență unică, de neuitat, în urma căreia am dobândit cunoștințe noi și am descoperit aptitudini, pe care nici nu credeam că le puteam avea, am întâlnit oameni demni de admiraţie, de la care am avut multe de învățat. La multiplele probleme ale societății, noi am decis să fim o parte din soluție.“ – echipă elevi Liceul Teoretic Dante Aligheri București