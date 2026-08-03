Fonduri Europene Finalizarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale în cadrul bibliotecilor din județul Arad” Autor Contributor Publicat 4 august 2026 Distribuie Distribuie articolul Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Reddit Telegram Email Copy Link Print Distribuie Articolul anterior Călătoriile în China devin o nouă tendință la nivel mondial Niciun comentariu Lasă un răspuns Anulează răspunsulAdresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Comentariu * Nume * Email * Site web -Publicitate- Ultimele articole ELCEN aduce un aport suplimentar de aproximativ 30 MW în Sistemul Energetic Național prin repunerea în funcțiune a CET Grozăvești Energie A intrat în vigoare Regulamentul privind inteligența artificială, care se aplică în toate statele UE Extern Deloitte România și Reff & Asociații au asistat Banca de Investiții și Dezvoltare în evaluarea realizată de Comisia Europeană Finanțe și Bănci Știri FinanciareAproape 50.000 metri pătrați de birouri închiriați în al doilea trimestru din 2026Publicitatea pe internet și streamingul, cea mai mare creștere din industria de media și divertisment localăMedLife a rebranduit rețeaua de fitness SWEAT în Level UpProblemele de auz nu au vârstă – soluții moderne și discrete