Florica Bud: ”Am deschis anul cenaclier 2022-2023” 

Florica Bud, președintele Cenaclului Scriitorilor Maramureș

Azi, 15 octombrie, anno domini 2022, am deschis anul cenaclier 2022-2023. Este greu să desfășori o întâlnire literară cenaclieră, având concurența livezilor pline de fructe ce așteaptă să fie culese și concurența viței de vie universală, plină de struguri copți și dulci, așteptând să se transforme în râuri de must savuros.

Așadar am început anul cenaclier având o concurență (neloială) greu de contracarat, toamna cu roadele sale îmbietoare. Am dat startul noului an, păstrând un moment de reculegere în memoria celor plecați dintre noi în această vară: Ioan Hada, Valeriu Sabău și Ioana Ileana Ștețco. Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Prima care a spart gheața a fost vicepreședinta cenaclului, poeta, romanciera și traducătoarea Betty Kirchmajer-Donca. Ea ne-a prezentat un fragment din viitorul său roman, „Fântâna cu roată”, brodat cu minuțiozitatea ei caracteristică. Căldura toridă a acestei veri nu a împiedecat-o pe colega noastră Betty să facă și o traducere din scriitorul francez, Xavier Laurent Petit. Felicitări!

Depășind un episod neplăcut din punct de vedere al sănătății, motiv pentru care a lipsit de la acțiunea ulmeneană din 1 octombrie, prozatoarea Olimpia Mureșan ne-a prezentat noul său volum, „Scrieri literare”, editura eCreator.

Nelipsit de la întâlnirile cenaclului, poetul Gelu Dragoș ne-a adus reviste proaspete (~Mărturii maramureșene, anul IV, nr. 10-11, 2022; Freamăt a LSR MM, anul VIII, nr. 18,2022; Moldova Literară, nr. 3(52), septembrie 2022, Antologia ”Hodie Scriptoribus” coordonată de Mariana Moga, revista ”Nord Literar” și ”Mișcarea Literară” din Bistrița, unde domnia sa are un grupaj de poezii~), fotografii inedite și vești bune pe plan literar și educațional.

Oaspetele de onoare a fost istoricul literar Săluc Horvat, președintele Asociației Scriitorilor din Baia Mare” ( încubatorul Revistei „Nord Literar”) și Director al Revistei „Nord Literar” timp de peste două decenii. Sperăm că de acum înaintea oaspetele să se transforme într-un membru activ, care nu va mai lipsi de la întâlnirile cenaclului nostru. În speranța că, o dată epuizată recolta, culegătorii toamnei acestui an se vor întoarce acolo unde le este locul, adică în rândurile Cenaclului Scriitorilor din Maramureș.

Am încheiat prima întâlnire pozitiv, rugând-o pe doamna Carmen Delia Bocu să ne facă o fotografie certificatoare a (pe)trecerii prin lume și prin draga noastră bibliotecă, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, director dr. Teodor Ardelean.

Desigur, ne-am întâlnit cu o parte dintre colegi în data de 1 octombrie 2022 la Casa de Cultură „Florian Ulmeanu”, la sărbătoarea TOAMNA SOMEȘEANĂ a orașului Ulmeni. A fost o acțiune la care au participat: poetul Radu Ulmeanu, nepotul lui Florian Ulmeanu, Marian Ilea, binecunoscutul romancier și ziarist, criticii literari Delia Munteanu, Vasile Leschian; poeții: Claudia Tomescu, Gelu Dragoș, Vasile Bele, Ștefan Herțeg, Iacob Oniga, preotul Radu Botiș, Georgeta Cedică, prozatorul și oratorul Milian Oros și desigur binecunoscutul poet, prozator și ziarist, Vasile Morar, un adevărat vulcan inspirațional al locului.

Baia Mare, 15 octombrie 2022