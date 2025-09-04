Finanțe și Bănci

FMI laudă eforturile Guvernului

Magda Dragu
Autor Magda Dragu

FMI laudă eforturile Guvernului pentru stabilizarea finanțelor publice, anunţă Ministrul Finanțelor, Alexandru NazareRomânia este pe o direcție economică îmbunătățită, iar reformele recente sunt esențiale pentru viitorul țării.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de Joong Shik Kang, a reprezentat „o ocazie excelentă” pentru a reafirma angajamentul Guvernului față de stabilizarea și consolidarea finanțelor publice. Oficialul susține că România se află pe „o direcție semnificativ îmbunătățită”, iar reprezentanții FMI au recunoscut eforturile și reformele adoptate de actualul Executiv, conform stiripesurse.ro.

„Vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Am avut discuţii substanţiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic ţǎrilor membre, axate pe evoluţia economiei româneşti şi pe pachetele de măsuri recente”, spune ministrul într-o postare pe Facebook.

Misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme

Potrivit ministrului, ”suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente”.

”Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea genereazǎ dezbateri intense, acţionǎm cu deplinǎ convingere asupra necesităţii lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alţi parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, afirmă Nazare.

El menţionează că ”o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”.

„Vrem o economie sănătoasă şi rezilientă, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundaţia pe care o reconstruim, şubrezită de deficitul nepermis de ridicat şi de gestionarea deficitară a finanţelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis şi azi reprezentanţilor FMI şi pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar”, declară Nazare.

Distribuie articolul
Articolul anterior Consiliul Concurenței: Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții
Articolul următor Putin susţine că este pregătit să stea oricând de vorbă cu Zelenski, la Moscova. „Lăsați-l să vină”
Un comentariu

  • Vrajeala,ordin de la macrou sa-i spele pe rezisti,la zi cheltuelile guvernului in acest an e mai mare ca anul trecut !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

În majoritate, românii susțin orientarea țării noastre spre Vest (UE, SUA, NATO)
Actualitate Politic
Maia Sandu: Rusia vrea să întoarcă Republica Moldova împotriva Europei
Extern
Prim-ministrul laburist Jonas Gahr Støre câștigă alegerile legislative din Norvegia și respinge valul populist
Extern

Citește și