Forumul BRCC: România este țara din UE cu cea mai mare independență energetică și prezintă oportunități remarcabile de investiții

În procesul de digitalizare susținut prin PNRR, prin care peste 2,2 miliarde de euro urmează să fie investite în România, autoritățile au o nouă propunere de valoare unică pentru investitorii străini care doresc să dezvolte business-uri în România: suntem țara cu cea mai mare independență energetică din UE. Contextul războiului din Ucraina a arătat lumii necesitatea de a avea resurse proprii de gaze și de a nu mai depinde de importurile din Rusia. Declarația a fost făcută în cadrul primei ediții a BRCC FORUM: New Horizons for UK-Romania Trade and Investment. Conferința în format hibrid a reunit peste 50 de reprezentanți ai mediului de afaceri Marea Britanie – România și reprezentanți ai sectorului public, care au dezbătut, în cadrul celor trei paneluri, subiecte precum oportunitățile de investiții din peisajul economic britanic – românesc, beneficiile asupra eficienței la nivel de economie, inovația și creșterea productivității agregate, impactul start-up-urilor și IMM-urilor pe piața din România, precum și mai multe studii de caz de la companii care dezvoltă afaceri internaționale între Marea Britanie și România.

„Nu este deloc riscant să investești în România. Este o țară UE, o țară NATO și este foarte sigură. Mai mult decât atât, este cea mai independentă țară din UE din punct de vedere energetic, conform datelor din 2020. De exemplu, un raport recent arată că România era dependentă de importurile de energie în proporție de 28%, comparativ cu media UE de 57%. Imaginați-vă că Italia, de exemplu, are un grad de dependență este 73%, iar Germania este dependentă de importurile de energie în proporție de 64%. Din această perspectivă, România este o țară și mai sigură”, a spus Bogdan Mihăilescu, ministru consilier și șef al Departamentului Economic și Comercial, din cadrul Ambasadei României în Regatul Unit.

În cadrul aceluiaşi eveniment, paneliştii au dezbătut şi pe marginea schimbărilor mediului de afaceri în contextul geopolitic complicat al războiului din Ucraina, care a generat o creştere a interesului investitorilor străini faţă de România.

„A existat interes în special în sectoarele de apărare și securitate, atât pentru investiții, cât și pentru furnizare către statele de frontieră. Deci există, deși este aproape greșit să spunem, oportunități în momente dificile. Cred că România este încă o țară și va continua să fie o țară de mare interes”, a spus Anne-Marie Martin – Director al Camerelor de Comerț Britanice.

Conferința a acoperit toate punctele cheie ale relațiilor comerciale bilaterale, precum și potențialul climatului de afaceri din România, de la climatul fiscal și digitalizarea relației mediul privat – stat, până la capacitățile forței de muncă cu înaltă pregătire și noul rol central al țării în context geopolitic.

„Este cu adevărat o realizare cum România a continuat să-și accelereze creșterea și vizibilitatea globală în ultimii ani față de concurenții săi regionali. Acum vedem că seturile de abilități ale forței de muncă românești devin din ce în ce mai diverse, constituind cel mai important factor de atragere a investițiilor străine. Au trecut de mult vremurile în care România era alternativa mai ieftină, A devenit alegerea necesară alături de costurile încă atractive cu forța de muncă, disponibilitatea și stabilitatea forței de muncă plus un peisaj fiscal și politic mai stabil”, a spus Colin Lovering, proaspăt numit președinte al Camerei de Comerț Britanice Române.

Interesul tot mai mare al investitorilor străini se datorează în principal forței de muncă din ce în ce mai calificate și educate, dar mai degrabă ieftine, permițând companiilor să acceseze resurse umane valoroase la costuri avantajoase.

Andrei Babadac, consilier la InvestRomania: „Climatul de atragere a companiilor străine să investească în România în ultimii 2 ani este din ce în ce mai bun, odată cu redeschiderea economiei, noi cei de la investRomania am văzut o creștere a solicitărilor făcute de investitorii interesați să dezvolte proiecte în România, iar ISD-ul a crescut cu 141% în 2021 față de 2020. Calitatea de muncă foarte calificată, la un preț foarte competitiv este principala atracție pentru investitori. De exemplu, toți inginerii noștri vorbesc cel puțin o limbă străină, ceea ce nu se regăsește foarte des în alte țări.”

Au fost expuse, de asemenea și avantajele sectorului IT dezvoltat din România, vorbitorii subliniind necesitatea parteneriatelor public-privat, ca factor cheie pentru creșterea mediului de afaceri și pentru creșterea capacităților acestuia de extindere către piețele internaționale.

Mihaela Tudor, antreprenor PR & Media, fondator și CEO la TUDOR Communications & 2Value.ro: „Avem companii românești excepționale, care pot ajuta afacerile să se digitalizeze. Tehnologia este foarte bine dezvoltată în România și aici există și se pot dezvolta soluții pentru orice tip de afacere. Cel mai important lucru este stabilirea unor parteneriate public-private puternice pentru dezvoltarea afacerilor. Din păcate, nu ne gândim suficient la viitor și ne lipsește o viziune. România vine cu oportunități de a deveni antreprenor foarte ușor. Trebuie să-i învățăm pe oamenii din România să gândească pe termen lung, pe 10 ani, pe 50 de ani. Pentru ca lucrurile să meargă înainte, avem nevoie de o viziune, de un plan, iar, ca români, trebuie să ne unim, să ne punem unii pe alții pe aceeași lungime de undă.”

Se așteaptă ca finanțarea UE prin Planul Național de Reziliență să consolideze procesele de digitalizare ale statului și să ofere noi perspective de dezvoltare a afacerilor.

Bogdan-Mihai Dumea, Secretar de Stat – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: „Digitalizarea este acum principalul obiectiv al Ministerului, pentru ușurarea vieții cetățenilor în interacțiunea cu statul. De fapt, avem mai multe surse de finanțare la dispoziție; Pentru digitalizare avem 2,2 miliarde de euro care vor fi investiți. Va fi un mare pas înainte și vom folosi aceste fonduri pentru un viitor mai bun pentru țara noastră. Este un volum de investiții fără precedent. Mobilizarea atât a sectorului privat, cât și a statului va fi foarte importantă. Toate țările europene vor avea oportunitățile de a veni aici și de a investi și folosind aceste fonduri.”

Avantajele geografice ale României, precum și sectoarele bine dezvoltate ale economiei țării, cum ar fi IT&C, contribuie, de asemenea, la lista de atracții pe care România le are de oferit investitorilor din Marea Britanie.

„Multe afaceri din Marea Britanie sunt mari comercianți internaționali, iar România are o poziționare excelentă. Se află la intersecția a 3 piețe mari: UE, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Dacă te uiți la România din Est, e poarta de intrare în UE. Suntem cu 6 zile pe mare mai aproape de China decât portul Amsterdam, așa că puteți aduce mărfuri din Asia mai repede. Putem avea un preț de închiriere pentru spații industriale de până la 2 euro pe metru pătrat, ceea ce este de necrezut. Unul dintre cele mai atractive sectoare, care contribuie foarte mult la PIB, este sectorul IT&C. Peste 6 miliarde de euro este cifra exporturilor, iar Marea Britanie este un mare consumator de servicii IT&C. Este un ecosistem foarte vibrant pentru companiile IT și start-up-uri și văd un mare potențial de cooperare în acest domeniu între România și Marea Britanie. Cred cu adevărat că dezvoltarea legăturilor dintre cele 2 țări și cele 2 piețe este cel mai important lucru pentru creșterea comerțului și a investițiilor. Recent a fost lansat în Marea Britanie un centru de competențe românesc, care se va concentra în întregime pe oportunitățile din România. Va prezenta potențialul de investiție existent în România către companiile britanice, va oferi sfaturi și va lucra îndeaproape cu BRCC”, a conchis Bogdan Mihăilescu, ministru consilier și șef al Departamentului Economic și Comercial, din cadrul Ambasadei României în Regatul Unit.