Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, vizat într-o anchetă majoră de corupție

Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat că Andriy Yermak, fostul șef al administrației prezidențiale, este suspect într-o anchetă de amploare privind spălarea de bani printr-un proiect imobiliar de lux de lângă Kiev.

Deși instituțiile nu au menționat oficial numele acestuia, presa ucraineană l-a identificat drept Andriy Yermak, unul dintre cei mai influenți oameni din cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Ancheta vizează un proiect imobiliar de elită

Potrivit agențiilor anticorupție, ancheta se referă la participarea într-un grup criminal care ar fi spălat aproximativ 10,5 milioane de dolari printr-un complex rezidențial exclusivist situat în apropierea capitalei Kiev.

Într-o reacție oferită publicației Radio Liberty, Yermak a negat că ar deține proprietăți în cadrul dezvoltării imobiliare, însă nu a comentat alte aspecte ale acuzațiilor.

Dosarul face parte dintr-o investigație mai amplă

Cazul este legat de o anchetă extinsă privind corupția la nivel înalt în Ucraina, începută anul trecut.

În noiembrie 2025, procurorii au acuzat un fost partener de afaceri al lui Zelenski că ar fi coordonat o schemă de comisioane ilegale de aproximativ 100 de milioane de dolari la agenția atomică de stat.

De asemenea, un fost vicepremier ucrainean apropiat de administrația prezidențială a fost inculpat în același dosar.

Yermak, considerat al doilea cel mai influent om din Ucraina

În perioada în care a condus biroul prezidențial, Andriy Yermak era văzut drept una dintre cele mai puternice figuri politice din Ucraina.

Fost avocat și producător de film, acesta a avut un rol central în:

coordonarea administrației prezidențiale,

negocierile internaționale,

discuțiile de pace susținute de SUA cu Rusia.

Yermak apărea frecvent alături de Zelenski la reuniuni diplomatice și era considerat principalul negociator al Kievului, potrivit The Guardian.

Demisia sa a venit pe fondul tensiunilor politice

Demisia lui Yermak, produsă anul trecut, a făcut parte dintr-o amplă restructurare a administrației prezidențiale.

Mișcarea a venit într-un moment în care guvernul ucrainean era criticat pentru concentrarea excesivă a puterii și pentru lipsa de transparență în timpul războiului cu Rusia.