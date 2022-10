Fundația pentru Copii Ronald McDonald dotează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași cu aparatură medicală în valoare de 40.000 euro

Fundația pentru Copii Ronald McDonald continuă să susțină spitalele de pediatrie din România, contribuind cu aparatură medicală performantă în valoare de 40.000 euro pentru dotarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Donația include aparatură specializată pentru identificarea infecțiilor nosocomiale (infecții survenite în perioada de spitalizare sau în cursul unei îngrijiri în ambulatoriu) și un aparat performant pentru blocul operator ORL. Donația a fost posibilă în urma unei ample campanii de strângere de fonduri derulată de Fundație. Astfel, cei peste 33.000 de micuți pacienți internați anual la spitalul de pediatrie din Iași vor putea avea o recuperare mai rapidă.

Campania de strângere de fonduri inițiată de Fundația pentru Copii Ronald McDonald a fost susținută printr-un demers special: o expediție pe Vârful Kilimanjaro. Întreprinsă de Paul Drăgan, Director General Premier Restaurants România, operator al lanțului de restaurante McDonald’s în România, expediția a motivat numeroși sponsori și donatori să se alăture cauzei.

„Fiecare dintre noi poate contribui decisiv la ceva bun, care să aibă un impact semnificativ în comunitate și pentru cei din jur. Am pornit cu încredere în expediție, fiind sprijinit de prieteni și parteneri care au crezut în această misiune. Împreună, am reușit să atingem un obiectiv ambițios, iar începând de astăzi pacienții au acces la echipamente medicale performante și moderne, atât de necesare spitalului pentru tratarea celor mici”, a declarat Paul Drăgan, Director General Premier Restaurants România.

Cu ajutorul aparaturii de monitorizare a pacienților și identificare a infecțiilor nosocomiale, aparat introdus în premieră într-un spital din România, copiii vor avea parte de o spitalizare mai sigură, din prima și până în ultima zi a tratamentului. În plus, pentru copiii care ajung anual în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, acest aparat are un impact semnificativ, permițând prevenția infecțiilor. Totodată, Fundația a dotat Spitalul Clinic de Urgență cu un aparat medical de înaltă performanță, o trusă de chirurgie endoscopică rinosinusală pediatrică, dedicată blocului operator ORL. Cu ajutorul acesteia, echipa medicală are posibilitatea să diagnosticheze mai ușor și să trateze patologia acută a pacienților pediatrici.

„Echipamentele donate reprezintă un real sprijin pentru echipa noastră medicală. Sistemul de monitorizare a infecțiilor nosocomiale ne permite să luăm măsuri suplimentare pentru a preveni infecțiile și a interveni într-un mod benefic pentru copii. În plus, ca unică secție pediatrică din regiune care asigură urgența ORL, trusa endoscopică atât de necesară blocului operator va face o diferență pentru mii de copii care trec pragul secției în fiecare an. Suntem deosebit de recunoscători tuturor celor implicați, atât Fundației, cât și donatorilor, pentru sprijinul acordat”, a declarat Alina Belu, Manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași.

Alina Belu si Paul Dragan

Prin acest demers, Fundația pentru Copii Ronald McDonald își continuă activitatea în sprijinul spitalelor de pediatrie din România și își reafirmă implicarea pentru a oferi speranță și încredere, susținând accesul copiilor la îngrijire medicală de cea mai înaltă calitate.

„Credem zi de zi în puterea lui «Împreună», pentru că astfel reușim să atingem cele mai ambițioase țeluri. Îi suntem recunoscători lui Paul pentru ambiția, determinarea și generozitatea cu care și-a asumat un demers dublu – o expediție a Binelui la mare altitudine, în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Alături de fiecare sponsor și donator care a răspuns pozitiv campaniei sale de strângere de fonduri, am reușit să depășim suma de 40.000 de euro și am achiziționat echipamentele medicale ce vor contribui la mai mult Bine pentru micii pacienți. Mulțumim comunității de susținători: DDB România & Tribal Worldwide România & OMD România, Fundația Vodafone România, Coca-Cola România, KET Interior Systems, H&K International, ACROM, UP România, Smartree, Eisberg România, Ness Digital Engineering”, a adăugat Andreea Cioban, Director Executiv al Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Prezentă în România din anul 1998, Fundația pentru Copii Ronald McDonald sprijină familiile vulnerabile, oferindu-le acestora cazare gratuită în Casele Ronald McDonald pe durata spitalizării copiilor. Prima Casă a fost inaugurată în anul 2003, în București, și a găzduit de-a lungul timpului peste 11.200 de părinți și copii veniți din toate colțurile țării pentru tratament. Urmând modelul din București, în anul 2008 a fost deschisă cea de-a doua Casă, în Timișoara, proiectul fiind remodelat complet și extins în cursul anului 2020. În luna mai a anului 2022, Fundația a inaugurat la Iași cea de-a treia Casă Ronald McDonald, amplasată în incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”.