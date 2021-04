Gala ANIS 2021 – Câștigătorii premiilor industriei IT

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, a organizat marți, 20 aprilie, a șaptea ediție a Galei ANIS. În cadrul evenimentului au fost premiate companiile, respectiv proiectele care s-au remarcat de-a lungul anului precedent. În cadrul ediției curente s-au înscris 51 de proiecte, din partea a 29 de companii.

„Un eveniment anual care se transformă în tradiție, Gala ANIS reprezintă festivitatea de recunoaștere și premiere a celor mai inovatoare companii și proiecte din industria de tehnologie românească. Felicităm încă o dată câștigătorii de anul acesta și dorim să mulțumim tuturor companiilor de tehnologie pentru proiectele realizate în anul precedent, proiecte ce mențin de 20 de ani IT-ul românesc în topul european al producătorilor de tehnologie”, a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS.

Câștigătorii Premiilor ANIS 2021

Compania anului a fost desemnată FintechOS, start-up care dezvoltă soluţii de transformare digitală pentru industria bancară şi asigurări. Compania a ajutat anul trecut Idea Bank în procesul de digitalizare, a automatizat și digitalizat procesele de ofertare și contractare ale Grupului Uniqa și a realizat platforma digitală de creditare a TBI Bank.

Finaliștii acestei categorii au fost: Atta Systems cu proiecte precum Medicai și Aurora – dezvoltat pentru UNICEF Romania, care a devenit anul trecut platforma națională pentru servicii sociale, sau Calculatorul DAE, realizat pentru Banca Transilvania și dezvoltat împreună cu Ernst&Young; Planable – care a adăugat noi features platformei de colaborare pentru specialiștii Social Media, precum posibilitatea de a partaja conținut cu colaboratorii care nu au cont pe platformă sau re-proiectarea workspace-ului folosit pentru aprobări; Softbinator Technologies – care a dezvoltat de la zero sistemul bancar digital al unui client cu sedii în Israel și SUA; a creat, de asemenea, o soluție pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor și șoferilor pentru un producător auto premium din Germania și a dezvoltat o altă soluție pentru un jucător de top din industria dispozitivelor inteligente tip wearables.

Startup-ul anului este Medicai, o platformă de radiologie care se integrează cu sistemele on-premise din spitale și clinici, facilitând colaborarea dintre medici și pacienți.

Finaliștii acestei categorii au fost MedX, care a creat o aplicație mobilă – BloodChallenge – prin care oamenii pot dona sânge într-un mod facil și informat, respectiv Planable – platformă de colaborare pentru specialiștii Social Media, utilizată în prezent de peste 5.000 de profesioniști în marketing.

Bittnet Systems a câștigat premiul pentru Programul Educațional al anului, grație proiectului CTRL+N, prin care compania, alături de partenerii implicați, își propune să recalifice peste 25.000 de români în domeniul IT, până în 2026.

Finaliști la această categorie au fost: DB Global Technology, care a implementat un program de masterat in Financial Computing împreună cu Universitatea Politehnica din București și QUALITANCE cu BottomUP Skills, o platformă de e-learning gratuită, prin care antreprenorii și profesioniștii IT își pot îmbunătăți abilitățile în domeniul tehnologiei.

Premiul pentru Produsul software al anului merge către Pentest-Tools.com, un serviciu online cu peste 25 de tool-uri de testare în domeniul securității cibernetice, ce permite utilizatorilor să testeze securitatea site-urilor și a infrastructurii de rețea expuse la internet.

Finaliștii acestei categorii au fost: Medicai – platforma de radiologie care se integrează cu sistemele on-premise din spitale și clinici, facilitând colaborarea dintre medici și pacienți, Mirro.io by Zitec, aplicație de management al performanței resurselor umane și VoxiKids Clinic by Speakquest o platformă online multi-lingvistică pentru copiii cu deficiențe de limbaj, care integrează conținut specializat creat de logopezi și mijloacele de gestionare și urmărire a progresului fiecărui copil înscris în terapie.

Softech este câștigătorul premiului pentru soluția de outsourcing software a anului. Compania a dezvoltat o soluție de management al alertelor pentru un client din domeniul IT care alertează automat factorii decizionali și inițiază pașii necesari pentru un managemet de criză eficient. În prezent, soluția este implementată pe piața europeană și este utilizată de mai multe companii, instituții de medicale și de stat.

Finaliștii acestei categorii sunt Atta Systems, care a dezvoltat o aplicație mobilă pentru International Shari’ah Research Academy din Kuala Lumpur, Malaysia, ce conține resurse pentru profesioniștii din domeniul financiar islamic și Inetum Romania, care a lansat un proiect Cloud de creare a infrastructurii de bază pentru clienții europeni din domeniul telecomuncațiilor, ce va susține cererile pentru un trafic sporit în rețele odată cu lansarea tehnologiei 5G la scară largă.

Proiectul R&D al anuluia fost câștigat de Qubiz cu Lifelight – o aplicație de mobil care poate citi pulsul, rata respiratorie și, în curând, conform creatorilor, nivelul de saturație a oxigenului din sânge, în doar 40 de secunde de privit camera telefonului.

Finaliștii acestei categorii au fost Adobe Systems Romania cu Neural Filters, o platformă ce permite aplicarea de funcții avansate de filtrare, bazate pe Machine Learning, în cadrul aplicațiilor Adobe Creative Clouds și Tremend Software Consulting cu HumanoID, o soluție bazată pe Inteligență Artificilă pentru verificarea identității și autenticitatea documentelor.

Proiectul CSR al anului a fost câștigat de DB Global Technology care a donat peste 145.000 de euro către patru spitale din București, sprijinindu-le în lupta împotriva noului coronavirus.

Finaliștii acestei categorii au fost Adobe Systems România – care a lansat un program de voluntariat pentru susținerea elevilor din zonele rurale prin sesiuni de consiliere în carieră și dezvoltare personală, mentorat și cursuri de antreprenoriat și devoltare a abilităților digitale, precum și Bittnet Systems cu proiectul CTRL+N, prin care compania, alături de partenerii implicați, își propune să recalifice peste 25.000 de români în domeniul IT până în 2026.

Membrul anului este Endava, care s-a implicat activ în proiectele Asociației în 2020.

Membrii juriului care au desemnat câștigătorii celei de a șasea ediții a Galei ANIS sunt: Mihai Matei – Președinte ANIS, Ioana Epure – Redactor Șef Pressone, Mirela Gavra – Fondator The Diplomat, Bianca Muntean – Director Executiv ARIES Transilvania, Andrei Pitiș – Fondator și CEO Simple Capital, Răzvan Rughiniș – Prodecan Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică din București și Dan Zaharia – Fondator Fab Lab Iași.

Premiile de Excelență ale Industriei IT și Gala ANIS 2021 au fost susținute de partenerii strategici: bpv Grigorescu Ștefănică și Up România.