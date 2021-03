Gala ANIS 2021: Competiția de proiecte IT a început. Companiile se pot înscrie până pe 15 martie

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, anunță deschiderea sesiunii de înscriere a companiilor și proiectelor în cursa pentru câștigarea unuia dintre cele 7 premii ce vor fi acordate în cadrul Galei ANIS 2021. Aplicațiile se pot depune până pe 15 martie.

Gala ANIS, lansată în ianuarie 2015, este evenimentul anual prin care asociația premiază cele mai importante realizări din industria IT ale anului precedent. Competiția se adresează tuturor companiilor de software și servicii din România, chiar și celor care nu au calitatea de membru ANIS. O companie se poate înscrie la mai multe categorii, prin completarea formularului de înscriere disponibil AICI.

„Ediția de anul acesta a Galei ANIS va fi una specială ținând cont de contextul pandemic actual care a determinat firmele de IT să apese pedala de accelerație în ceea ce privește calitatea și cantitatea proiectelor dezvoltate în 2020. Industria tech locală și-a demonstrat încă o dată rolul de catalizator pentru celelalte sectoare economice, sprijinind nu doar prin soluții și servicii IT, dar și prin programele de responsabilitate socială implementate de companii la nivel național”, a declarat Gabriela Mechea, Director Executiv ANIS.

Categorii de premii și câștigătorii ediției precedente

La Gala ANIS 2021 vor fi acordate 7 premii: Education Program of the Year, adjudecat la ediția precedentă de Bitdefender pentru programul Stagii pe bune; premiul CSR Program of the Year a fost ridicat anul trecut de Adobe Systems Romania, care a donat în 2019 peste 61.000 de dolari către diverse cauze, peste 400 de angajați ai companiei au făcut voluntariat, ajutând 30 de ONG-uri din România. De asemenea, în 2019, peste 200.000 de dolari au fost donați din fondul Adobe Employee Community Fund către 10 proiecte locale; premiul Startup of the Year a fost adjudecat de Deepstash, aplicație de tip self-improvement care le permite utilizatorilor să-și salveze notițele dintr-o varietate de surse online și domenii.

Câștigătorul R&D project of the Year a fost Qubiz, cu un program bazat pe Inteligență Artificială care identifică și elimină automat pauzele de publicitate din emisiunile TV înregistrate; Software Outsourcing Project of the Year a fost ridicat de Endava pentru platforma Pollinate, o soluție digitală de servicii bancare de ultimă generație dezvoltată în doar 12 luni; Software Product of the Year a fost desemnat TypingDNA, startup de cybersecurity care a dezvoltat algoritmi si tehnologii proprii de inteligență artificială pentru autentificarea utilizatorilor în funcție de modul în care aceștia tastează.

Trofeul Company of the Year a fost ridicat de Zitec, un nume important pe piața IT & Digital Marketing din România, specializată în dezvoltarea de soluții de afaceri, servicii și produse tehnologice personalizate.

Premiul Membrul ANIS al anului 2019 a fost desemnat Softbinator Technologies (cunoscut anterior sub denumirea Cornerstone Technologies). Compania s-a remarcat prin suportul activ în proiectele asociației în 2019.

Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Peste 140 de membri. În cadrul ANIS sunt reunite atât companii mici, cât și multinaționale, firme cu capital românesc sau străin, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național.

Peste 46.000 de angajați. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Peste 3,4 miliarde de euro cifra de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor plasează ANIS în zona actorilor cheie în ceea ce privește amprenta economică pe plan local.