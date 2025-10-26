Cultură și Educație

Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România și-a desemnat laureații

Muzeul Național de Artă al României a găzduit pe 24 octombrie 2025 Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România – forul reprezentativ al artiștilor vizuali profesioniști din țara noastră.

Laureații sunt:

ION GRIGORESCU – Marele Premiu

DACIAN ANDONI și ANCA BODEA – Premiul pentru Pictură

CĂTĂLIN BĂDĂRĂU – Premiul pentru Sculptură

MIHAI ZGONDOIU și OVIDIU CROITORU – Premiul pentru Grafică

NICU ILFOVEANU – Premiul pentru Multimedia

IULIANA VÎLSAN – Premiul pentru Scenografie

ADELINA BUTNARU – Premiul pentru Design

DANIELA FRUMUȘEANU și ALINA TUDOR – Premiul pentru Arte Decorative

CONSTANTIN HOSTIUC – Premiul pentru Critică de Artă

OVIDIU TOADER – Premiul pentru Tineret

PETER IACOBI și IOAN HORVATH – Premiul pentru Excelență

GEORGE DRAGOMIR TURIA – Premiul pentru Diaspora

VICTORIA ZIDARU – Premiul Juriului

IOSIF KIRÁLY – Premiul Revistei Arta

FLORIN MOCANU și TUDOR FRÂNCU – Premiul PREMIUL SPECIAL BES ROMANIA

BETI VERVEGA – Premiul „Ioan Atanasiu Delamare”, acordat de Ritul Scoțian Antic și Acceptat

FELIX AFTENE, FLAVIA LUPU și OVIDIU UNGUREANU – Premiul Consiliului Director al UAP din România –

În cadrul Galei, Uniunea Artiştilor Plastici din România a acordat titlul de „Prieten al Artelor” unor personalităţi și instituții care s-au remarcat în susţinerea culturii naţionale: Irina Schrotter, Sebastian Gheorghiu, Andreea Sandu și Casa de licitații Artmark.

