Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România și-a desemnat laureații

Muzeul Național de Artă al României a găzduit pe 24 octombrie 2025 Gala Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din România – forul reprezentativ al artiștilor vizuali profesioniști din țara noastră.
Laureații sunt:
ION GRIGORESCU – Marele Premiu
DACIAN ANDONI și ANCA BODEA – Premiul pentru Pictură
CĂTĂLIN BĂDĂRĂU – Premiul pentru Sculptură
MIHAI ZGONDOIU și OVIDIU CROITORU – Premiul pentru Grafică
NICU ILFOVEANU – Premiul pentru Multimedia
IULIANA VÎLSAN – Premiul pentru Scenografie
ADELINA BUTNARU – Premiul pentru Design
DANIELA FRUMUȘEANU și ALINA TUDOR – Premiul pentru Arte Decorative
CONSTANTIN HOSTIUC – Premiul pentru Critică de Artă
OVIDIU TOADER – Premiul pentru Tineret
PETER IACOBI și IOAN HORVATH – Premiul pentru Excelență
GEORGE DRAGOMIR TURIA – Premiul pentru Diaspora
VICTORIA ZIDARU – Premiul Juriului
IOSIF KIRÁLY – Premiul Revistei Arta
FLORIN MOCANU și TUDOR FRÂNCU – Premiul PREMIUL SPECIAL BES ROMANIA
BETI VERVEGA – Premiul „Ioan Atanasiu Delamare”, acordat de Ritul Scoțian Antic și Acceptat
FELIX AFTENE, FLAVIA LUPU și OVIDIU UNGUREANU – Premiul Consiliului Director al UAP din România –
În cadrul Galei, Uniunea Artiştilor Plastici din România a acordat titlul de „Prieten al Artelor” unor personalităţi și instituții care s-au remarcat în susţinerea culturii naţionale: Irina Schrotter, Sebastian Gheorghiu, Andreea Sandu și Casa de licitații Artmark.