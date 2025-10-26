Actualitate

Președintele Nicușor Dan a luat parte la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Președintele Nicușor Dan a participat duminică la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.

De asemenea, luni, 27 octombrie, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej va avea loc ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

