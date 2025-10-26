Noapte de groază la Kiev: Rusia a lovit din nou! Trei morţi şi 30 de răniţi după un atac cu drone

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP.

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Kliciko, pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse.

Acest atac survine la o zi după ce bombardamente ruseşti asupra Ucrainei au ucis patru persoane şi au rănit aproximativ douăzeci în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Pe plan diplomatic, preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu îşi va „pierde timpul” programând o altă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără posibilitatea unui acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Nu-mi voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relaţie excelentă cu Vladimir Putin, dar această situaţie a fost foarte dezamăgitoare”, a adăugat el.