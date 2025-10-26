Extern

Noapte de groază la Kiev: Rusia a lovit din nou! Trei morţi şi 30 de răniţi după un atac cu drone

Contributor
Autor Contributor

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP.

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Kliciko, pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse.

Acest atac survine la o zi după ce bombardamente ruseşti asupra Ucrainei au ucis patru persoane şi au rănit aproximativ douăzeci în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Pe plan diplomatic, preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu îşi va „pierde timpul” programând o altă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără posibilitatea unui acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Nu-mi voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relaţie excelentă cu Vladimir Putin, dar această situaţie a fost foarte dezamăgitoare”, a adăugat el.

Distribuie articolul
Articolul anterior Președintele Nicușor Dan a luat parte la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Articolul următor Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Amintirea unui talentat duet moldav
Cultură și Educație
Patriarhul Daniel, despre sfințirea picturii Catedralei Naționale: „Un moment luminos de întărire a credinței și a iubirii frățești”. Cum a arătat ceremonia
Actualitate
Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși
Extern

Citește și