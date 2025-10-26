Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși

Viktor Orbán, prim-ministrul ungar, a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri, 22 octombrie, că impune noi sancţiuni „uriaşe” împotriva multinaţionalei ruse Lukoil şi a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen de la preluarea mandatului.

Sancţiunile ar putea obliga Moscova să-şi închidă conductele de petrol rămase către Europa

Deşi detaliile sunt încă în curs de stabilire, sancţiunile ar putea obliga Moscova să-şi închidă conductele de petrol rămase către Europa, iar asta este o veste proastă pentru Ungaria, care îşi procură majoritatea achiziţiilor energetice din Rusia.

Orbán — un aliat de lungă durată al lui Trump — s-a arătat însă prea puţin dispus să se conformeze, declarând că „lupta nu s-a terminat încă” şi insistând că Budapesta va găsi modalităţi de a ocoli sancţiunile impuse de Washington.

„Există într-adevăr sancţiuni împotriva anumitor companii petroliere ruseşti”, a declarat el în cadrul apariţiei sale săptămânale la postul naţional de radio. „Am început săptămâna consultându-mă de mai multe ori cu directorii MOL şi lucrăm la modalităţi de a ocoli aceste sancţiuni”, a spus Orbán.

„Oricine doreşte reducerea preţurilor la utilităţi trebuie să apere dreptul Ungariei de a cumpăra petrol şi gaze din Rusia”, a adăugat el.

Budapesta nu are altă opţiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol şi gaze ieftine

Liderul maghiar a susţinut anterior că Budapesta nu are altă opţiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol şi gaze ieftine, datorită poziţiei sale geografice fără ieşire la mare, insistând că, în caz contrar, preţurile ar exploda pentru consumatori.

Chiar dacă restul UE a renunţat la importurile ruse după invadarea Ucrainei, în iarna anului 2022, Ungaria şi vecina Slovacia au rămas profund dependente de Kremlin pentru a menţine luminile aprinse, susţinând că nu au alternative reale. Iar asta, în ciuda insistenţei Croaţiei că Zagrebul ar putea satisface atât nevoile energetice ale Ungariei, cât şi ale Slovaciei cu propriile sale capacităţi, inclusiv conductele de petrol Adria, notează POLITICO.