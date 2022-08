Generalul Ben Hodges: ”În Ucraina, armata rusă, slăbită și epuizată, ar putea eșua”

În opinia strategului american generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor americane din Europa în perioada 2012-2017, exprimată într-un interviu acordat săptămânalului ”L’Express”, războiul din Ucraina a atins un punct de răscruce, favorabil Ucrainei. Nu spune că războiul se eternizează. Cu experiența sa din războaiele din Irak și Afganistan, din perioada în care a fost comandant al forțelor americane din Europa, exact în perioada anexării Crimei și a războiului din estul Ucrainei, bun cunoscător al dosarului relațiilor cu Rusia, el a declarat pentru publicația mai sus amintită, în numărul din 1 septembrie, că își menține prognoza făcută în primăvară, cum că rușii vor pierde războiul în toamna acestui an. Revine însă cu următoarele precizări importante:

”Ceea ce am vrut să spun la vremea respectivă era că Rusia își va atinge către luna septembrie limitele, că ea și-a desfășurat puterea maximală fără a merge mai departe. Am spus de asemenea că forțele ucrainene vor deveni mai puternice și, iată, aici am ajuns. Armata rusă și-a atins punctul culminant. Logistica sa este totalmente sfârșită. La fiecare două zile, un depozit de muniții rus este distrus de un bombardament ucrainean, atins de o rachetă, neutralizat de o operațiune a forțelor speciale, sabotat de partizani în teritoriile ocupate. Or, Rusia nu are capacitatea să înlocuiască ceea ce este distrus, din cauza sancțiunilor occidentale care împiedică procurarea componentelor tehnologice indispensabile mentenanței materialului rus de război”. ”Un fapt semnificativ”, mai spune generalul Ben Hodges:”armata aeriană rusă a a început să canibalizeze aparatele civile ale companiei Aeroflot, pentru a asigura mentenanță avioanelor de război.”. ”Într-un conflict”, a subliniat generalul american citat, ”problema întreținerii– fie că este vorba de avioane sau de vehicule terestre – este determinantă.Nu mă refer la repararea aparatelor deteriorate în lupte, ci la mentenanța zilnică, de rutină, a materialelor militare”. Pentru a câștiga un război, trebuie să fii în măsură să asiguri acest lucru de bază, ceea ce, în opinia generalului Hodges, rușii nu reușesc. Ei au, de asemenea, probleme legate de resursele umane. Ei se străduiesc să găsească voluntari gata să vină în luptele din Ucraina, deoarece, concomitent, ei pierd probabil cu sutele. În zona Herson de pildă, circa 1.000 de soldați ruși sunt prinși într-o capcană. Armata ucraineană a distrus un pod peste Nipru, izolând trupele ruse staționate în sectorul respectiv, pe malul drept al fluviului. Sunt rupte total de linia lor de sprijin logistic.

O posibilă ofensivă rusă? Este exclus

Dacă rușii sunt bătuți la Herson, spune generalul american Hodges, asta va fi o înfrângere umană majoră, dar și o înfrângere psihologică. Rușii se limitează aici la utilizarea artileriei lor. Acesta este singurul lucru de care mai sunt capabili. Mai mult, ei nu lansează rachetele în aceeași cadență ca la începutul verii… O ofensivă rusă? ”Este exclus”, spune generalul american. ”Trupele lor nu sunt în măsură să creeze un efect de masă și de suficientă densitate care să le permită lansarea unui asalt semnificativ”.