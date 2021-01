Globalworth îl numește pe Marian V. Popa director general pentru România

Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE), anunță numirea lui Marian V. Popa în funcția de director general pentru România începând cu data de 1 martie 2021. În acest rol, Marian V. Popa va raporta direct către Dimitris Raptis, CEO-ul Globalworth Group, și va fi responsabil cu gestionarea activităților companiei în România, concentrându-se pe aspectele operaționale, administrative și dezvoltarea business-ului, potrivit unui comunicat remis presei.

“Începând cu anul 2012, Globalworth s-a transformat din a fi o companie imobiliară de succes în România la un grup internațional renumit. O astfel de creștere necesită instituționalizarea ulterioară la nivelul structurii companiei, iar această nouă angajare strategică asigură dezvoltarea business-ului în România, cu scopul de a consolida poziția deja dominantă pe piața locală. Ne bucurăm că Marian ni se alătură. El este unul dintre cei mai recunoscuți lideri operaționali corporativi din România, venind cu peste 40 de ani de experiență și rezultate remarcabile. Suntem convinși că va aduce o valoare semnificativă francizei locale Globalworth și o va conduce cu succes în următoarea etapă de dezvoltare”, a spus Dimitris Raptis, CEO Globalworth Group.

Marian V. Popa vine cu o bogată experiență în senior management, axată pe domenii ca servicii financiare, servicii specifice business-ului, outsourcing și tehnologie în multinaționale precum Deutsche Bank, Endava, Fujitsu sau Rank Xerox.

În cel mai recent rol al său de Director General la Deutsche Bank Global Technology România, în perioada 2014-2021, a creat unul dintre cele patru centre strategice de tehnologie a Deutsche Bank la nivel mondial, gestionând peste 1.000 de oameni. Înainte de a se alătura echipei Deutsche Bank, Marian V. Popa a ocupat poziția de CEO în companii notabile precum Endava CEE (peste 7 ani), Fujitsu/ICL (8 ani) și Xerox România & Moldova (14 ani). A fondat compania de consultanță Transformative Coaching și numeroase ONG-uri, printre care Foundation for the Medieval Art Festival în Sighișoara, The American Chamber of Commerce, The British – Romanian Chamber of Commerce, AOAR, Transparency International Romania și multe altele.

Marian are o licență în Economie și Comerț Extern (România) și trei diplome în Executive Management Education (UK, Belgia și Franța).

“Sunt încântat să încep noua mea misiune de Director General pentru România și aștept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu profesioniștii Globalworth. România a fost fundamentul succesului Globalwoth și va reprezenta întotdeauna un pilon important pentru dezvoltarea sa viitoare. Sunt onorat să conduc echipa locală și să ghidez consolidarea și creșterea acesteia și în viitor. Deoarece tehnologia joacă un rol central în biroul viitorului, cred cu adevărat că experiența mea în acest domeniu va ajuta Globalworth să continue să ofere celei mai mari comunități de afaceri din țară soluții integrate de ultimă generație pentru a răspunde diferitelor nevoi ale pieței în evoluție”, a completat Marian V. Popa.