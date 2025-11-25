Group of 20 (G20) – Declaraţie comună în ciuda opoziţiei SUA

La summit-ul G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, liderii ţărilor membre au reuşit să adopte o declaraţie comună care marchează ceea ce analiştii numesc o „victorie rară” pentru multilateralism, chiar dacă una dintre cele mai puternice ţări, Statele Unite ale Americii, şi-a exprimat opoziţia, potrivit Reuters

În document se abordează teme complexe precum schimbările climatice, datoria externă a ţărilor sărace, şi inegalitatea economică. Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a refuzat oferta Statelor Unite de a reduce ceremonia de predare a preşedinţiei rotative a G20, un gest simbolic care a subliniat tensiunea privind dreptul de decizie. Un diplomat sud-african a afirmat: „News of the G20’s demise is greatly exaggerated.”

Această manifestare de unitate din partea majorităţii membrilor G20 sugerează că, în pofida divergenţelor cu SUA, cooperarea globală rămâne posibilă. Totuşi, rămân semne de întrebare: va continua acest model şi în anii ce vin? Care va fi rolul SUA sub preşedinţia lor viitoare a G20? De asemenea, declararea unui panel global pentru inegalitate reprezintă un pas simbolic important, dar va fi nevoie de acţiuni concrete pentru a transforma planul în realitate.