Guvernul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău

Parlamentul Republicii Moldova a votat, aseară învestirea noului guvern condus de premierul Alexandru Munteanu. Cu sprijinul majorității formate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cabinetul pro-european își propune să accelereze reformele și procesul de aderare la Uniunea Europeană.

PAS a susținut noul guvern, opoziția a refuzat votul

După o sesiune parlamentară intensă, care a durat peste șase ore, Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere cu sprijinul celor 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – formațiunea fondată de președinta Maia Sandu.

Celelalte grupuri parlamentare din opoziție au anunțat că nu susțin noul executiv, acuzând lipsa unui dialog politic real și a unor măsuri imediate pentru redresarea economică. Cu toate acestea, majoritatea PAS a fost suficientă pentru aprobarea guvernului.

Munteanu: „Ne vom concentra pe creștere economică și aderarea la Uniunea Europeană”

În discursul său din plenul Parlamentului, premierul Alexandru Munteanu a prezentat principalele direcții ale programului său de guvernare, insistând asupra dezvoltării economice, modernizării administrației publice și continuării parcursului european al Republicii Moldova.

„Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni”, a transmis premierul moldovean pe pagina sa de Facebook.

Un nou lider, o nouă echipă guvernamentală

Alexandru Munteanu, economist de profesie și personalitate cu orientare pro-europeană, nu a deținut anterior funcții politice. Nominalizarea sa de către președinta Maia Sandu a fost percepută ca o decizie de stabilitate și profesionalizare a executivului, într-un moment în care Republica Moldova se confruntă cu presiuni economice și geopolitice majore.

Cabinetul său urmează să depună jurământul în fața președintei Maia Sandu sâmbătă, 1 noiembrie 2025, după care își va prelua oficial atribuțiile.

Direcții strategice: reforme, economie și integrare europeană

Noul program de guvernare anunță priorități clare:

Creșterea economică durabilă prin sprijinirea investițiilor și digitalizarea economiei;

Îmbunătățirea serviciilor publice și reducerea birocrației;

Consolidarea statului de drept și a instituțiilor independente;

Accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

În contextul geopolitic actual, Chișinăul încearcă să își păstreze cursul pro-european, menținând totodată echilibrul în relațiile cu vecinii și partenerii regionali.

Un început sub semnul așteptărilor

În timp ce susținătorii PAS salută instalarea unui guvern „curat și orientat spre rezultate”, opoziția avertizează că Munteanu va trebui să demonstreze rapid capacitate de gestionare a crizelor interne – de la costurile ridicate ale energiei până la problemele sociale persistente.

Pe termen scurt, performanța noului cabinet va fi măsurată prin stabilitatea economică și progresul reformelor cerute de Bruxelles.