Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe Legea bugetului și pe modificarea OUG 114

Guvernul își asumă răspunderea pe trei proiecte: legea bugetului stat, legea asigurărilor de stat și legea de corectare a OUG 114, a anunțat premierul Ludovic Orban, înainte ultimei ședințe de Guvern.

„Am luat decizia de a ne angaja răspunderea pentru trei proiecte – legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale şi legea de corectare a Ordonanţei de Urgenţă 114”, a precizat Orban, la începutul ultimei şedinţe de Guvern. Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o creştere economică de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% şi o rată medie a inflaţiei de 3,1%, potrivit Ministerului Finanţelor Publice.

Veniturile prevăzute pentru 2020 sunt de 360,149 miliarde de lei, cu o pondere în PIB de 31,89%, iar cheltuielile sunt estimate la 400,694 miliarde de lei, respectiv 35,48% din PIB.

Ţinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimată la 3,59% din PIB (40,545 miliarde de lei), iar deficitul ESA la 3,58% din PIB, urmând ca acesta să ajungă în anul 2023 la 1,94% din PIB, încadrându-se astfel în prevederile regulamentelor europene. Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o creştere economică de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% şi o rată medie a inflaţiei de 3,1%.



Modificări la OUG 114



În ceea ce privește controversata OUG 114, Guvernul a introdus următoarele modificări:

• interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat,

• înghețarea indemnizațiilor demnitarilor pentru anul viitor,

• anularea posibilității de a transfera banii din pilonul II de pensii la pilonul I.

Proiectul pregătit de Guvern care modifică OUG 114 – propune și înghețarea indemnizațiillor pentru demnitari în 2020 – acestea vor fi menținute la nivelul lunii decembrie a acestui an.

Și valoarea indemnizației de hrană pentru personalul din cadrul instituțiilor publice rămâne și în 2020 la nivelul din acest an, iar indemnizației de merit va fi de 6.240 de lei.

Totodată, se interzice și cumulului pensiei cu salariul la stat.

Mediul bancar salută modificarea OUG 114: “Ne bucurăm că Guvernul actual şi-a ţinut promisiunea. Ne bucurăm de predictibilitate şi continuitate”



Mediul bancar salută modificarea OUG 114, făcută de Guvernul Orban.

Criticată de PSD-iști, inițiatorii ordonanței, modificarea aduce predictibilitate și continuitate mediului de afaceri.

Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, a spus, luni, că unul dintre cele mai mari “obstacole” pentru dezvoltarea țării a dispărut.

“Anul trecut, pe 18 decembrie, ne-am trezit cu OUG 114, care după aceea, în timp, a luat alte forme, a fost o dezbatere lungă şi cred că am pierdut 3 luni din 2019 focusându-ne pe aceasta în loc să ne focusăm pe creşterea economică şi finanţare. Ne bucurăm că Guvernul actual şi-a ţinut promisiunea. Au fost şi atunci când erau în opoziţie împotrivă. Astfel, cumva ne bucurăm de predictibilitate şi continuitate. Adică putem să avem încredere în mesajele din administraţia publică şi din zona politică în sensul acesta. Aşa cum am anunţat şi atunci, forma finală a ordonanţei nu ne-a schimbat planul sau strategia. Am spus că o să rămânem alături de clienţi, o să rămânem cel mai mare finanţator al economiei şi statului. Am continuat şi asta ne-a adus şi rezultate bune, cum aţi văzut în primele trei trimestre. Probabil că anul viitor trebuie să avem mai mult curaj şi mai multă încredere, având în vedere că unul dintre obstacolele importante a dispărut”, a spus Omer Tetik, potrivit stiripesurse.ro, citat de b1.ro.

Guvernul se reuneşte luni în şedinţă pentru a analiza amendamentele depuse de parlamentari la proiectele de lege pe care urmează asumarea răspunderii – bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi modificările la OUG 114. În același timp, PSD-iștii amenință PNL cu sesizarea CCR.