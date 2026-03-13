Guvernul României a aprobat contractul de 500 de milioane de euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești, în urma demersurilor Ministerului Finanțelor 

Guvernul României a aprobat joi, 12 martie 2026, la propunerea Ministerului Finanțelor, proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea contract de finanțare încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI).

Contractul în valoare de 500 de milioane de euro a fost semnat la București pe 15 ianuarie 2026 de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și la Luxemburg pe 19 ianuarie 2026 și reprezintă cel de-al doilea acord de finanțare încheiat cu BEI pentru realizarea autostrăzii Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Prin această decizie, Executivul asigură cadrul legal necesar pentru tragerea fondurilor care vor finanța construcția primei autostrăzi ce traversează Munții Carpați, facilitând astfel conexiunea rutieră vitală între regiunile istorice ale României și integrarea în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

„Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, cu un rol esențial pentru conectivitatea economică și pentru integrarea coridoarelor de transport europene. Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții asigurăm resursele financiare necesare pentru implementarea acestui proiect strategic și pentru valorificarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii de transport”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit prevederilor contractului, împrumutul poate fi tras în maximum 10 tranșe, fiecare în valoare minimă de 50 milioane de euro, iar finanțarea acordată de Banca Europeană de Investiții poate acoperi până la 50% din costul total al proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu TVA și cele aferente exproprierilor.

Data limită de tragere a împrumutului este de 3 ani de la data semnării contractului, iar împrumutul poate fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani.

Autostrada Sibiu–Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați și reprezintă un proiect strategic al rețelei rutiere naționale, fiind inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este structurat în cinci secțiuni și are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie, creșterea siguranței rutiere și stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează.

Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2028. Implementarea este asigurată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Împrumutul reprezintă al doilea din cele două împrumuturi aprobate de Banca Europeană de Investiții, în valoare totală de 1 miliard de euro, destinate sprijinirii realizării Autostrăzii Sibiu–Pitești.